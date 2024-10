Agentes culturales tlaxcaltecas exponen costumbres y tradicionales locales en Colombia

Agentes culturales del estado participaron en el Encuentro Cultural de Artes, Oficios y Turismo Comunitario que se realizó en el departamento de Risaralda, Colombia, con el objetivo de conocer experiencias de esa región y, a la par, mostrar las costumbres, tradiciones y atractivos culturales de Tlaxcala.

Sobre esta participación, el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Armando Vázquez Morales explicó que fueron siete agentes culturales tlaxcaltecas, de los rubros de oficios, artesanos, cocineras tradicionales, personas que se dedican a la docencia y artistas, quienes participaron durante 15 días en este encuentro y visitaron municipios del eje cafetero como Pereira, Apia, Belem de Umbría, Balboa y Dos Quebradas.

“El objetivo fue mostrar las costumbres, tradiciones y atractivos culturales de Tlaxcala, lo cual es muy importante por el tema del turismo comunitario que pretende impulsar el nuevo gobierno federal”, refirió.

Armando Vázquez destacó que en este viaje se firmó un convenio de colaboración con los municipios de Pereira, Belem de Umbría, Balboa, Cruz Nariño y Dos Quebradas, con la finalidad de seguir expandiendo estas reuniones, ya que se ha comprobado el poder transformador de los encuentros interculturales hacia las comunidades que ejercen turismo comunitario de base.

De igual manera, mencionó que si bien se invitaron a municipios de Tlaxcala con potencial para ejercer turismo comunitario, el que “nos agarró la onda, como decimos coloquialmente, fue Nanacamilpa porque en este lugar se ha iniciado un proceso de turismo comunitario”.

Debido a que apenas iba a iniciar la nueva administración municipal, la sociedad civil de Nanacamilpa se organizó, entre centros de avistamiento, pulqueros y productores, para gestionar los vuelos de avión y así tener una representación de tres personas para firmar el convenio de colaboración.

Además, la Dirección de Promoción Turística gestionó con la Federación Civil de Territorios de Paz y el Departamento de Risaralda que apoyara a los agentes culturales con 15 días de hospedaje, alimentación, recorridos y la participación en conferencias en las que pudieron comprender otras formas más amigables de hacer turismo a través del turismo comunitario, en donde lo principal es la conservación de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria y el bien común sobre el bien particular.

“Esto es una vía para construir nuevas formas de hacer turismo y donde las personas dejen el alcoholismo, la drogadicción, ya no se construya con materiales que no pertenecen a la región, sino impulsar una reconstrucción desde el tejido social, desde la parte ecológica, desde la parte sociocultural, económica, desde una gobernanza participativa, espiritual y no visto desde una forma fragmentada donde lo económico es lo que importa, sino desde una forma holística”, explicó.

Como resultado de este convenio, Nanacamilpa será sede del segundo Encuentro de Artes, Oficios y Turismo Comunitario en marzo de 2025, en honor a las fiestas de San José, en donde van a venir por lo menos cinco agentes culturales, y Dos Quebradas será el municipio invitado, para compartir los procesos de cómo han alcanzado el desarrollo a través de estas herramientas de artes y oficios, puntualizó Armando Vázquez.