Afirma SEPE que hay estrategias para recuperar y preservar las lenguas originarias en Tlaxcala

Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), afirmó que hay estrategias específicas para rescatar y preservar las lenguas originarias de la entidad tlaxcalteca, así como para evitar su desaparición.

- Anuncio -

Ello, ante la preocupación que en diversos espacios han externado pueblos indígenas locales, de una posible extinción de sus idiomas, concretamente el náhuatl y otomí; además, por considerar que faltan acciones institucionales contundentes para conservarlos y fomentarlos entre la población.

El secretario acentuó que hay dos estrategias eje que se siguen para la recuperación de las lenguas originarias del estado, una que tiene que ver con el aspecto cultural y otra con la ampliación de la educación indígena, “no solamente en cuanto a las 57 escuelas” que hay con esta temática, sino mediante la búsqueda de que se conozcan en otros espacios.

Meneses Hernández citó como ejemplo el libro “Tlaxcala, nuestro Patrimonio Cultural“, con lo que se pretende que haya un conocimiento en todos los planteles de educación básica, respecto de las lenguas originales.

- Advertisement -

También puedes ver: Mujeres indígenas tlaxcaltecas eran estrategas, diplomáticas y guerreras; Guatemala y Tlaxcala comparten hallazgos sobre su papel en Centroamérica

Sobre todo hoy -dijo- que tenemos esta (nueva integración de la) Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instalada el lunes pasado, dirigida después de algunos cuantos años, por segunda ocasión, por un hombre indígena, también de Oaxaca.

Por su parte, Serafín Ríos Elorza, presidente del Colegio de Tlaxcala (Coltlax), expuso que particularmente en el estado “se está atendiendo esta situación”, pues consideró que hay acciones de gobierno importantes en esta materia.

- Advertisement -

Citó que una forma de trabajar a favor de las lenguas originarias, es a través de la creación de la Universidad Intercultural, en el municipio de Ixtenco, pues “va a orientada a esa parte”.

Sobre el tema, algunos especialistas, como Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani, consideran que sería un desastre y una pérdida irreparable para Tlaxcala, para el país y para el mundo entero, si no se dan a conocer ni se preservan las lenguas maternas náhuatl y otomí que hay en este estado.

Leer más: Secretaría de Bienestar reivindica el legado de los pueblos originarios con arte, palabra y memoria