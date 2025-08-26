Afirma Federación que las más de 15 mil toneladas de fertilizante gratuito ya fueron distribuidas; la entrega se hizo antes de la temporada de lluvias: Luna

En Tlaxcala, ya fueron distribuidas las aproximadamente 15 mil 577 toneladas de fertilizante a más de 28 mil productores tlaxcaltecas, sin costo alguno, aseguró el delegado de la Secretaría de Bienestar del gobierno de México en el estado, Carlos Luna Vázquez.

A diferencia de años anteriores en los que se registraba un retraso, sostuvo que en este “se entregó todo a tiempo, antes de que llegaran las lluvias, y sobre todo fue gratuito”.

En cuanto a la demanda de algunas organizaciones campesinas para que el apoyo de este programa Fertilizantes Bienestar se amplíe tanto en el número de beneficiarios como en la cantidad que se otorga a cada personas, contestó que actualmente hay lineamientos claramente establecidos por la Federación.

“El tema es que sea para la siembra de granos, por lo que para cebada no es” ni para otro tipo de productos del campo, pero sí lo es para maíz y frijol, por ejemplo, subrayó Carlos Luna Vázquez, quien recordó que este insumo se otorga a los mismos agricultores de padrón del Programa Producción para el Bienestar (PpB).

Record que a finales de febrero pasado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través de su oficina de representación en el estado, inició la implementación de este programa dirigido a campesinos.

El objetivo de este esquema es el de apoyar a las personas productoras e incrementar la producción de sus cultivos, por lo que para su ejecución fueron habilitados alrededor de 10 Centros de Distribución de Agricultura (CDA) en todo territorio estatal.

Mencionó que de esta manera, los productores acudieron a recibir este beneficio a los CDA ubicados en los municipios de Zacatelco, Terrenate, Nanacamilpa, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxco, Hueyotlipan, Huamantla, Cuapiaxtla, Atltzayanca y Apizaco.

La finalidad de este mecanismo de distribución fue que el producto se entregara en forma gratuita, oportunamente y sin intermediarios, a cerca de 28 mil 941 productoras y productores tlaxcaltecas, agregó.

Con un total de 15 mil 577 toneladas de fertilizante, se habrá de cubrir una superficie de al menos 52 mil 435 hectáreas en la entidad durante el transcurso del presente año.

El gobierno de la República solamente entrega este apoyo a productores y productoras de pequeña escala, con el propósito de “contribuir a la producción de cultivos prioritarios para el país” que tienen un impacto social. Fertilizantes Bienestar está diseñado para brindar atención nacional con base en la suficiencia presupuestaria.

La cantidad máxima de apoyo por hectárea es de 300 kilogramos, y por productor es de 600 kilogramos. El volumen, la dosis y el tipo de fertilizante varían de acuerdo al cultivo y a la zona donde aplicará.

