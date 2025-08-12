Martes, agosto 12, 2025
Afiliados a CMIC levantan la mano para participar en obras del gobierno federal en Tlaxcala

José Carlos Avendaño

Empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) han iniciado acercamientos y hecho cotizaciones de materiales con la empresa CIPSA que ganó la licitación para construir el distribuidor vial Santa Ana, a efecto de tener una participación en este proyecto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, algunos afiliados a este organismo empresarial en Tlaxcala esperan ejecutar obras de urbanización en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis), cuyos trabajos de construcción ya están en marcha en el municipio de Huamantla.

Lo anterior lo expuso el presidente de la CMIC en Tlaxcala, Pedro Guarneros Ortiz, quien explicó que tiene entendido que algunos afiliados han tenido acercamiento para la obra de Chiautempan, con la idea de cotizar materiales en el tema de mezclas y maquinaria que han pedido, “hasta ahí va, pero todavía los trabajos están incipientes”.

Citar que el proceso de ejecución del distribuidor vial “Santa Ana” beneficiará a aproximadamente 192 mil 147 habitantes de los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Tlaxcala, y durante su construcción se generarán alrededor de 5 mil 770 empleos, de los cuales mil 150 serán directos y 4 mil 620 indirectos. La inversión es de aproximadamente 750 millones de pesos.

La obra comprende un paso superior vehicular con una longitud de 0.69 kilómetros, la cual consta de 18 apoyos, que permitirá alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación; sobre el cruce de la carretera federal número 121 Puebla–Belén, en el derecho de vía histórico.

En cuanto a la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Guarneros Ortiz dio a conocer que está pendiente una visita a ese punto, si bien ya empezó la intervención en Huamantla,

“Vamos a estar este fin de semana para ver cómo podemos coadyuvar, el alcance ahorita son urbanizaciones del polo y vamos a ver en qué parte podemos participar, no lo tenemos definido, vamos a ver cómo nos integramos”, apuntó.

Celebró que haya acercamiento con las autoridades gubernamentales para participar en proyectos de alto impacto. “Estamos levantando la mano porque tenemos empresas capacitadas y con toda la capacidad técnica para poder participar”.

En cuanto al tema de robos a empresas constructoras en donde ejecutan obra, mencionó que no ha tenido reporte de este tipo de ilícitos por parte de sus agremiados en los últimos meses.

