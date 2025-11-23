Advierte Yglesias sobre interés de EEUU en la trata de mujeres en Tlaxcala y riesgos de intento de intervencionismo

Estados Unidos tiene mucho interés en la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Tlaxcala y la indaga, no porque le preocupe sino porque esta es también un mecanismo de control y de despojo, advirtió la investigadora Ixchel Yglesias González-Baéz.

En su participación en la “Jornada Trama de la Trata Puebla-Tlaxcala. Agenda pendiente para el acceso a la justicia y a la prevención”, realizada en Ibero Puebla, señaló que de acuerdo al informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, de 2024, que retoma registros de la Red Lupa, en 2022 en la entidad tlaxcalteca hubo 104 personas desaparecidas, de estas, 60 son hombres y 44 son mujeres.

Mientras que en 2023 se reportaron 127, 82 hombres y 45 mujeres, y en 2024 fueron 158, 97 hombres y 61 mujeres, por lo que este fenómeno fue escalando; aunque, subrayó que se tiene conocimiento que la cifra negra de casos es de hasta 98 por ciento.

En mayo de 2024 -continuó-, de las mujeres desaparecidas, 68 por ciento eran niñas, y los municipios con mayor incidencia son los ubicados en las periferias de la entidad: San Pablo del Monte, Calpulalpan y Huamantla.

Dijo que diferentes investigadoras han planteado que las áreas periféricas se entienden “como un laboratorio global de las nuevas formas de colonización y del neoliberalismo”, por ejemplo, cerca de Huamantla, en San José Chiapa (Puebla) se localiza la planta armadora de autos Audi.

“En 2019 realicé una investigación, hay un grupo focal en Huamantla donde me hablaban que había una desaparición alta de mujeres, precisamente porque los ejecutivos y los empresarios ‘necesitaban mujeres que consumir’, y por el otro lado, en Calpulalpan hay un proyecto extractivista, el Parque Solar Nueva Xcala, que implicó devastación del territorio y despojo a la comunidad”.

Esto -acentuó- muestra que la trata se articula con otros procesos de devastación y violencia estructural, pues ante nuevas formas de colonización se precariza a la vida y se genera la feminización de la trata y la pobreza.

La académica citó que de acuerdo a un seguimiento hemerográfico realizado por el Centro Fray Julián Garcés, de 2009 a la fecha las redes de trata tlaxcaltecas enganchan a mujeres y niñas en 17 estados de la República mexicana, las prostituyen en 21 estados y también operan para la explotación sexual en siete entidades de Estados Unidos.

De 2022 a junio de 2025 se han abierto 19 carpetas de investigación por este delito de trata de personas en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y en el mismo periodo, ha atendido a 53 mujeres víctimas de trata con fines sexuales, según información obtenida a través de solicitudes.

Estas cifras contrastan con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), los cuales no reportan un solo caso de enero de 2023 a septiembre de 2025.

La también integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) aseveró que actualmente en esta región “nos enfrentamos a nuevas formas de ordenamiento territorial que plantean un despojo a las comunidades y que en el caso de Tlaxcala “van por el agua y el campo”, pues donde se siembran alimentos caben inmobiliarias y parques industriales, lo cual provoca desplazamientos.

Anotó que entre 2016 y 2017, en Terrenate se identificó que a través de préstamos, la población se endeudaba con pago de interés de ocho por ciento semanal, lo que provocaba la pérdida de terrenos y la deserción escolar, principalmente de mujeres, bajo una lógica patriarcal, y por tanto ellas eran más vulnerables a ser reclutadas por proxenetas.

Reflexionó que este panorama también debe entenderse a nivel geopolítico, pues actualmente el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson Douglas, quien está vinculado a actividades de contrainsurgencia en América Latina, “tiene mucho interés en saber cómo está la trata en Tlaxcala y lo indaga”.

Expuso que este caso revela que la trata “es un mecanismo de control, así como las drogas que se han caracterizado por la intervención de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la DEA (Administración de Control de Drogas) en nuestros territorios, a partir de un control y la desestabilización a raíz de la violencia”.

Porque la trata -resaltó- también implica un negocio millonario. Por ello, planteó “¿cuál es el interés de Estados Unidos de saber exactamente cómo están las cifras y cómo intervenir?”, no por una preocupación que tenga, ya que de entrada no es su competencia prevenirla en México y además porque es un problema que esa nación ya enfrenta.

Remarcó que lo que ese país busca es el control territorial y el despojo, y puntualizó que muchos proxenetas tlaxcaltecas que emigraron a Estados Unidos para explotar sexualmente a mujeres, ya tuvieron hijos y nietos allá, por lo que ahora son ciudadanos norteamericanos que regresan a operar a México.

De ahí que esta es una problemática compartida en la que solamente se culpa a México con fines intervencionistas y de violación de la soberanía nacional, lo cual es importante tener en cuenta cuando se cuestiona por qué no se hace nada si se sabe quiénes son los padrotes, pues “la trata sirve para el control territorial, el despojo y rompe a las comunidades”, alertó.

Porque -abundó- se normaliza que si se vende a las mujeres, también la tierra; y porque en las regiones donde hay más presencia de proxenetas hay menos resistencia social, a diferencia de otras.

Recalcó que la explotación sexual es una forma de violencia extrema que también implica a la feminicida; sin embargo, al negar su existencia no se destinan los recursos suficientes o se desvían de forma legal e ilegal.

La académica destacó que la trata ocupa un papel en los municipios, donde el estado no asigna presupuesto para garantizar los derechos humanos fundamentales, “y de pronto los proxenetas se erigen en esos ‘empresarios‘ que prestan dinero, que apoyan y que cuidan, entonces se convierten en una barrera contra otros grupos del crimen organizado y se les llega a considerar como necesarios”.

Es decir, donde la autoridad no entra ni garantiza derechos, “le deja el territorio y el control social a grupos criminales, por supuesto, “esto es a través de la violencia feminicida”, por lo que el problema es más amplio y no basta solamente con sancionar.

Recordó que el gobierno no cumple el Programa Estatal contra la Trata, pero si lo hiciera implicaría invertir “menos recursos de los que están gastando en torneos de voleibol de playa, cuando no tenemos playa” y en una campaña millonaria “de hashtag Tlaxcala Sí Existe”; en lugar de esto debería generar un grupo con compromiso social real para erradicar esta problemática.

“No se hace -añadió- porque la trata es instrumental a las nuevas formas de colonización… permite una nueva forma de gobernanza sobre los territorios y las mujeres están pagando estos altos costos, pero hay otros delitos que también llevan al miedo y a frenar toda esta resistencia”.

Asentó que no solamente se debe entender a los delitos como aislados sino como algo que responde a una continua violencia sobre los cuerpos y territorios.

Realzó que un gobernante debe tomar acciones, no por voluntad sino porque es lo que le corresponde hacer por responsabilidad, pues “no es un favor el que nos están haciendo, y si no lo hacen es porque están sirviendo a otros fines”.

Derivado de esta jornada, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.,

Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, Académicas y Académicos Comprometidos contra la Trata de Mujeres, realizaron un pronunciamiento.

Demandaron a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala fortalecer la aplicación de la legislación y la política pública para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas y garantizarle el acceso a la justicia, así como la persecución y sanción de los responsables y de las redes que operan en ambos territorios.