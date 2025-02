Advierte STyC de operación de páginas fraudulentas; llama a consultar sitios oficiales o acudir a sus oficinas

El titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC), José Noé Altamirano Islas llamó a la población interesada en conseguir empleo o conocer los programas a consultar las cuentas oficiales de la dependencia en redes sociales o acudir directamente a las oficinas, pues hay páginas fraudulentas que atraen a sus víctimas mediante ofertas de trámites rápidos de visa o pasaporte.

“Hemos detectado dos páginas que se hacen pasar como Secretaría de Trabajo y Competitividad, pero así como las reportamos, vuelven a crear otra y un sinnúmero de veces lo vuelven a realizar. Por eso es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a decirle a la ciudadanía que no se deje engañar, que visiten las páginas oficiales de la Secretaría y, sobre todo, ante cualquier duda que se acerquen a nuestras oficinas”, refirió.

En entrevista, el funcionario estatal ahondó que en dichas páginas publican números telefónicos y ofrecen trabajo tanto a Canadá como a otras entidades o países, pero exigen alguna clase de pago para acceder a la vacante, cuando los servicios que ofrece la STyC, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), son gratuitos.

Indicó que otra señal de alerta es que la dependencia estatal no lleva a cabo trámites de visa, pasaporte o similares, porque éstos solo se llevan a cabo en las instancias correspondientes.

“En esas páginas fraudulentas sí están ofertando incluso descuentos por obtener un pasaporte u obtener una visa en menor tiempo, y eso es una llamada de atención precisamente a los que andan en búsqueda de empleo para que no se dejen engañar. Que no se dejen sorprender porque eso no es así y si tienen alguna duda sobre la información que ellos puedan tener a través de una red social, es mejor que se acerquen al Servicio Nacional de Empleo o a la Secretaría de Trabajo y Competencia donde les podemos dar mayor información”, recalcó.