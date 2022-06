Advierte GN de contubernio de operadores en asaltos a tractocamiones en carreteras

El coordinador estatal de la Guardia Nacional (GN), Vinicio Perea Alcaraz resaltó que se ha reducido el número de robos a tractocamiones en las carreteras de la geografía tlaxcalteca y advirtió que en caso de que sucedan, es porque los operadores están coludidos con otras personas para generar asaltos.

“En el área de ‘Las Gemelas’ (gasolinera) en el Arco Norte constantemente estaban habiendo asaltos y secuestros exprés de conductores con sus vehículos, hoy en día si existe alguno por ahí, me temo que será por el contubernio de los conductores, de los operadores de tractocamiones o de autotransporte que sea, porque no tienen lealtad con la empresa y prefieren coludirse con otros para generar el asalto y obtener otra ganancia, por ahí más o menos va el asunto, pero en términos generales se ha mejorado la situación”, expuso a empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) este jueves.

Además, dijo que concretamente se ha tenido oportunidad de frustrar asaltos en esa área y en El Carmen Tequexquitla, donde también se reportan delitos de robo al transporte de carga.

En el encuentro con empresarios, Perea Alcaraz mencionó que hay un axioma muy importante que dice que no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad… “el desarrollo les toca a ustedes, la seguridad nos toca a nosotros. Eso indica que tenemos que hacer equipo, una coordinación estrecha y hemos trabajado estrechamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Indicó que la percepción en materia de seguridad por parte de la población no ha sido congruente con el trabajo que se ha hecho, pero “yo lo he percibido, no es cuestión personal, creo que ha habido resultados. Un dato contundente en pro de la seguridad es que ha habido aseguramientos llevados a cabo de la manera más ordenada, de acuerdo con los procedimientos policiales y se han concretado en puestas a disposición y vinculación a proceso de esos presuntos delincuentes que son de marcada connotación”.

Especificó que fueron dos masculinos en Calpulalpan, cuatro más después de haber cometido un homicidio y otros casos concretos más que han permitido cambiar la percepción en el tema de seguridad, por lo que asentó que se trabaja para recuperar más espacios en coordinación con las corporaciones estatales y municipales.