Advierte alcaldesa de Tlaxcala que clausurará establecimientos que incumplan medidas sanitarias

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que su administración no permitirá que comercios y restaurantes incumplan con los lineamientos de protección a la salud e higiene que establece la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) ante el coronavirus.

Abundó que es necesario que la sociedad se sume a los mecanismos de cuidado a la salud para salir adelante, por lo que enfatizó que debido a la movilidad de la gente que se percibe en la capital del estado, reforzará los protocolos de sanidad en establecimientos, espacios públicos y sitios con mayor concurrencia.

Durante un recorrido por el centro de la ciudad capital, la alcaldesa ingresó a un establecimiento donde se percató que el personal y los comensales no atienden los protocolos de sana distancia ni tampoco respetan el porcentaje de aforo permitido. “No estoy de acuerdo con lo que vi, no puede ser que permitan que todas las mesas tengan gente, reconozco que se debe reactivar la economía, pero no debe ser a riesgo de la salud de las personas”, señaló.

Por ello, enfatizó que es fundamental respetar las recomendaciones de salud, por lo que subrayó que en el momento en que personal del ayuntamiento capitalino detecte restaurantes con aforo lleno, serán clausurados.

Reiteró que es indispensable que la ciudadanía mantenga protocolos de higiene como el uso de gel antibacterial, cubrebocas y caretas, así como el lavado constante de manos y respetar la sana distancia, ya que son lineamientos que permiten disminuir riesgos de contagio de Covid–19.