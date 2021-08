Adultos mayores que no se han vacunado contra el Covid pueden acudir a centros de aplicación en los municipios: Luna  

Adultos mayores que no han sido vacunados contra la Covid-19 pueden acudir a los centros de aplicación que se instalan en los municipios, como parte de la estrategia de inmunización, para recibir el antígeno; dio a conocer el delegado de los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez.

Lo anterior porque, aseguró que la población adulta mayor es la prioridad en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que lleva a cabo el gobierno federal desde finales del año pasado, en virtud de que es el sector más con mayor riesgo de enfermarse de gravedad y fallecer a causa de ese virus.

Si bien la campaña de inmunización prácticamente cubrió a la mayor parte de ese sector poblacional de la entidad, todavía queda un porcentaje que no se vacunó por diversos motivos, desde la desconfianza y temor hacia las reacciones de la aplicación o porque no se enteraron de las fechas en que llegaron a sus municipios las “Brigadas Correcaminos”.

Ante ello, desde la semana antepasada se está invitando a las personas mayores que quieran recibir la vacuna que acudan a los municipios donde se encuentren las células de aplicación para que comiencen con el esquema de protección del Sars-Cov-2.

“Hago el llamado a todos los adultos mayores que no han sido vacunados que asistan a los puntos de vacunación, incluso si no es su municipio, pero que asistan. La prioridad son nuestros adultos mayores porque son personas vulnerables y, desde luego, que no se les va a negar la vacuna”, aseguró.