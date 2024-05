Adultos mayores se reencuentran con familiares en EU

Como parte de su trabajo institucional, la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) contribuyó a que dos grupos de adultos mayores viajaran a finales a abril a Estados Unidos, con visa de primera vez, para reunirse con sus hijos, a quienes, en algunos casos, no veían desde hace 30 años.

Uno de los grupos, integrado por 19 personas, llegó a Nueva York, y otro más, de 10 personas, a Wyoming.

Estos reencuentros familiares forman parte del programa “Uniendo Historias”, el cual busca reunir a padres que viven en Tlaxcala con sus hijos que habitan en localidades de Estados Unidos, luego de años de no verse, para mantener unidos los vínculos familiares.

El primer grupo de adultos mayores se reencontró con sus hijos en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, quienes, visiblemente emocionados y en un ambiente de algarabía, abarrotaron la sede del Consulado para recibir a sus padres.

Ahí, en presencia de integrantes de la DAM y del director de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las autoridades consulares mexicanas manifestaron su reconocimiento por esta acción que une familias a pesar de la distancia.

Mientras, el segundo grupo arribó a la Church Our Lady of the Mountains de Jackson Hole, un lugar turístico enclavado en las montañas de Wyoming, donde hay una importante presencia de tlaxcaltecas provenientes, principalmente, de la zona nororiente del estado.

Junto con representantes de la DAM, los adultos mayores fueron recibidos por sus familiares, la alcaldesa Hailey Morton Levinson y la comisionada de Casa Tlaxcala en Jackson Hole, quienes les manifestaron su cariño y admiración como parte de sus entrañables historias de vida.

En ambos casos, los adultos mayores fueron orientados por la DAM para acceder a visas americanas otorgadas por el Consulado de Estados Unidos. También recibieron acompañamiento de su personal durante todo el trayecto que implicó el reencuentro familiar.

En el pasado mes de febrero, un grupo de 25 adultos mayores también se reunió con sus familiares en el estado de California en el marco del programa “Uniendo Historias”.