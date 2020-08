Adicciones

La pandemia de Covid–19 está cambiando muchas cosas en la vida cotidiana de todos los seres humanos, especialmente en las percepciones de la realidad social cotidiana donde vegetábamos, persiguiendo mediante un trabajo enajenante, el espejismo prometido por el capital, del disfrute sin límites de una vida cómoda, basada en el consumo y en el menor esfuerzo posible. La emergencia sanitaria sacó de golpe de ese estado de ensoñación a millones de ciudadanos en el mundo, despertando a una realidad negada y disfrazada.

De pronto, muchos se interrogan por qué, si se pagan impuestos, está desmantelado el sistema de salud pública y ahora hay que pagar a empresas privadas para curarse; por qué el sistema educativo público no tiene la capacidad de generar y gestionar un modelo educativo en línea y el Estado tiene que recurrir a las televisoras enajenantes; por qué se permite la producción y venta de comidas y bebidas basura en los supermercados y hasta en las tienditas de las poblaciones más apartadas.

Estos son algunos ejemplos de lo que significa una toma de conciencia de ese modelo de vida que se consideraba “la normalidad”. Y precisamente en el rubro de la alimentación, es donde se ha generado más polémica por haber salido a la luz, algo que ya se sabía y se había denunciado muchas veces: la comida chatarra y las bebidas azucaradas son perjudiciales para la salud y prácticamente un tercio de la población se encuentra en condiciones vulnerables (diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares) frente a la pandemia.

A la polémica entre las empresas, los responsables de la salud y sectores sociales que luchan por el derecho a una alimentación sana, siguieron las primeras medidas: algunas comunidades decidieron simplemente impedir el acceso de los repartidores de comida basura a su población, en nombre de su soberanía alimentaria. El Congreso de Oaxaca aprobó la primera ley que prohíbe la venta a menores de edad de esa basura. En el mismo tenor, se preparan leyes similares en los congresos del Estado de México, Tabasco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México, como una medida urgente para frenar la morbilidad en las jóvenes generaciones que ya no mañana, sino desde hoy, están encadenados a los padecimientos generados por una malnutrición. De inmediato las empresas responsables, a través de numerosos voceros oficiosos, han puesto el grito en cielo: se pretende destruir a la libre empresa “como en Venezuela”; se va a provocar una crisis económica sin precedentes; va a haber desempleo y muchos argumentos baratos similares, pero ninguna mención a los daños comprobados a la salud.

En algún momento, los directivos de Coca–Cola en Chiapas, ante el crecimiento exponencial de los casos de diabetes en esa entidad, llegaron a decir que los indígenas son propensos genéticamente a ese padecimiento, por lo que su bebida no tenía nada que ver. Lo interesante es que ahora se trata de una verdadera alerta internacional sobre los efectos de la malnutrición a nivel mundial no sólo de México; en la UE, las bebidas azucaradas no han tenido la misma penetración que en los países más pobres, por diferentes razones, pero ahora Inglaterra e Irlanda han incrementado el impuesto a las bebidas que contengan exceso de azúcar, para desincentivar su consumo y para obligar a las empresas a cambiar su composición. Lo curioso es que tanto Coca–Cola como Pepsi–Cola se han negado a cambiar su fórmula, tal vez apostando a la adicción que ya han generado en sus consumidores, esperando que sigan comprando su veneno y sean ellos quienes paguen el incremento impositivo. Si a todas luces este tipo de alimentos es perjudicial a la salud, por qué no plantearse la solución desde la base: con base en qué, se permite que se produzca y se distribuya un veneno adictivo disfrazado de bebida recreativa.