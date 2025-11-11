Acusan a alcaldesa de Lázaro Cárdenas de discriminar a regidora por maternidad

Un grupo de regidores del municipio de Lázaro Cárdenas denunciaron a su alcaldesa, Elena Macías Díaz, por incurrir en presuntos actos discriminatorios y de violencia política de género en contra de la quinta regidora, Areli Badillo Guzmán, a quien se le suspendió el salario desde el mes de octubre, pese a encontrarse en licencia por maternidad.

De acuerdo con documentos remitidos al Congreso del estado, Badillo Guzmán denunció que la edil determinó retener su remuneración, “en abierta violación a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que establece que los integrantes del cabildo tienen derecho a percibir una retribución económica durante el tiempo que ejerzan el cargo”, incluyendo los periodos de licencia justificada.

El hecho provocó la reacción de los regidores Eleuterio Roldán González, Karen Guzmán Arias, Jesús Domingo Moreno Mendoza y Leticia Portillo Cruz, quienes acusaron a la presidenta municipal de incurrir en una conducta que podría tipificarse como violencia política contra las mujeres en razón de género, prevista en el artículo 432 Bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala.

Dicho precepto sanciona con prisión de hasta cuatro años y multa de 100 a 200 Unidades de Medida a quien “limite o niegue a una mujer el otorgamiento o ejercicio de recursos o prerrogativas en el desempeño de sus funciones” y, de manera expresa, a quien “discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad”.

Los regidores recordaron además que el artículo 6 de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Tlaxcala considera violencia política toda acción u omisión que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar los derechos políticos o el ejercicio del cargo público de una mujer, incluyendo la retención de su salario o la obstaculización de sus funciones.

En su defensa, la alcaldesa Macías Díaz informó al Poder Legislativo que la regidora solicitó licencia de maternidad por 90 días naturales, del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2025, pero argumentó que no presentó un dictamen médico que acreditara su embarazo y que en meses previos acumuló diversas inasistencias a las sesiones del cabildo.

Sin embargo, los regidores inconformes sostuvieron que la presidenta municipal carece de atribuciones legales para suspender el pago de dietas o salarios, pues la ley no le confiere potestad alguna para sancionar unilateralmente a integrantes del cuerpo edilicio, menos aún en casos relacionados con derechos reproductivos y licencias de maternidad.

“Elena Macías ha incurrido en un acto de discriminación que violenta los derechos laborales y políticos de nuestra compañera Areli Badillo”, advierten en el documento enviado al Congreso local, donde piden la intervención de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, así como del gobierno del estado.