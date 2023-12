Acuerdo aprobado por el ITE sobre paridad se hizo con fundamento en la Constitución: Ávila

Ante la impugnación de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) al acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el que se determina que las fuerzas electorales deberán postular a mujeres en al menos 10 municipios que siempre han sido gobernados por hombres, el presidente del organismo, Emmanuel Ávila González sostuvo que “estamos tranquilos con la decisión que tomamos, lo hicimos con fundamento en la propia Constitución y la motivación está ahí en el propio acuerdo”.

Apuntó que los partidos políticos hacen uso de su derecho de expresar, manifestar y presentar la impugnación ante estos lineamientos, por lo que se respetarán los comentarios que puedan emitir; no obstante, en el Consejo General “no nos detenemos en algún tipo de señalamiento que se realice de manera directa a cualquier integrante”.

Fue así como refirió que la explicación para la toma de esta medida se presentó en diferentes mesas de trabajo y el mismo día de la toma del acuerdo para exponer la obligatoriedad del principio de paridad en materia electoral, bajo el compromiso de postular de manera paritaria.

Por ello, abundó, el acuerdo parte de que el proceso electoral anterior arrojó un total de nueve presidentas municipales, por lo que se parte de lo mínimo para respetar e impulsar el principio de progresividad de los derechos humanos; esto bajo el objetivo de “alcanzar una verdadera paridad, no tanto en la postulación, sino ya en el cargo”.

“El principio de paridad es un principio constitucional y todos estamos obligados a respetarlo y, sobre todo, a aspirar a que se cumpla de manera efectiva”, argumentó Ávila González.

Acerca de los señalamientos de los partidos políticos de que, de acuerdo con la Constitución Política, la función electoral es facultad exclusiva de las autoridades estatales y no se debió dejar la elección de los municipios a postular candidaturas femeninas en manos de los partidos políticos, el presidente del ITE respondió que la construcción de los lineamientos para este acuerdo apunta a diferentes escenarios.

El primero de ellos, detalló, es la autodeterminación de los partidos que fomentará la toma de acuerdos para determinar estos municipios. Mismo que, de no haberse alcanzado, habría requerido de la intervención del ITE. Pero, al no darse este escenario, se permitió el cumplimiento del lineamiento de autodeterminación.

Empero, reconoció que el acuerdo genera alerta por la forma en que se tomó, particularmente al permitir a los partidos políticos definir los municipios en los que se presentarían estas candidaturas. Por lo que buscarán la participación de los partidos en otros procesos y actividades, pues “su opinión es valiosa en el diseño de los futuros acuerdos” de cara al proceso electoral de 2024.

En cuanto al argumento de que se limita la opción de la ciudadanía de ejercer su voto por una persona en particular de alguno de los dos géneros y la imposición de solo hacerlo por el género femenino, Ávila González comentó que no lo veía como una imposición, pues se trata de una ruta para alcanzar la paridad de género.

Al contar con un sistema electoral, continuó, que se rige por los partidos políticos y la postulación casi exclusiva que estos tienen, se debe destacar la misión que estos tienen de hacer efectivo el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular, lo que también debe de obedecer al lineamiento de paridad.

Por lo que, sostuvo, el objetivo del ITE es reducir la brecha existente en el ejercicio del cargo entre hombres y mujeres desde el acceso a las postulaciones.

En cuanto a si esta acción afecta el derecho a la postulación de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+, rechazó esta posibilidad ya que, recordó, en fechas pasadas se aprobaron acciones afirmativas para esta población, así como para personas de comunidades indígenas y con discapacidad para su postulación desde diferentes espacios y candidaturas.

“En los porcentajes que se manejan, por la población que ellos tienen, está garantizado que sean postulados”, afirmó.

De esta manera, aseguró que “nos mantenemos firmes” en la toma de este acuerdo que fue aprobado por las y los consejeros en unanimidad, ya que estos lineamientos se construyeron no solo al ser presentados, sino que se trató de un trabajo de meses que se analizó en su implementación para no violentar el derecho de los partidos políticos.