Acuerdan CROC y Amatech mejoras en prestaciones; sigue la huelga en la empresa 

Las negociaciones entre el sindicato y la empresa Amatech para poner fin a la huelga que estalló desde el pasado 27 de septiembre, tuvieron un avance en el tema de las prestaciones este lunes, pero aún no hay acuerdo en el punto relativo al incremento salarial, a pesar de que la autoridad laboral ha sugerido que se acepte el 5.58 por ciento.

La tarde de este lunes, el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzin expuso a los trabajadores sindicalizados de Amatech que hacen guardia en el campamento habilitado afuera de esta empresa que opera en la ciudad de Tlaxcala, los puntos que ya se han acordado en la mesa de negociación que se realiza en la Secretaría de Gobierno (Segob).

Enlistó que se acordó aumentar de 19 a 20 días el aguinaldo, de 37 a 38 días la prima vacacional, que el bono de fomento a la productividad se entregará en efectivo por mil 388 pesos y ya no es especie, y aumenta de dos a tres días con goce de sueldo el permiso para ausentarse por el fallecimiento de dependientes económicos directos (padre, madre, esposa(o) o hijos.

Además, la empresa incrementa de 12 mil a 13 mil pesos el apoyo económico a los deudos en caso de fallecimiento del trabajador y queda libre el número de beneficios al año, pues anteriormente sólo se cubría hasta cinco casos.

Para el 1 de mayo se entregará un apoyo de 50 mil pesos para la convivencia familiar de los trabajadores en el marco del Día Internacional del Trabajo; para el rubro de deporte y recreación se amplía el monto de 130 mil a 150 mil pesos; el apoyo de útiles escolares pasa de 150 a 210 pesos y se agrega una cláusula al contrato colectivo que es la entrega de un arcón navideño por el equivalente a 250 pesos.

“El punto que sigue estacionado es el del incremento al salario. Hemos avanzado, no a pasos agigantados, pero hemos avanzado en el trato, no hemos permitido que sigan con el acoso”, reportó Justino Hernández a la base trabajadora y al dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, quien de nueva cuenta visitó el campamento.

La presencia del líder nacional croquista tuvo como finalidad entregar cheques por la cantidad global de 500 mil pesos para apoyar económicamente a los trabajadores que están en huelga desde hace ocho días y no han recibido el pago de su quincena. Isaías González anunció que este martes se entregarán otros 250 mil pesos, ahora en efectivo, con el mismo fin.

Estos recursos son aportados por las representaciones estatales de la CROC en el país.

Isaías González recomendó a los agremiados no aceptar menos del 6 por ciento de incremento salarial, pues el índice inflacionario fue de 5.85 por ciento, pero aclaró que el sindicato no hará nada en lo que no estén de acuerdo los trabajadores.