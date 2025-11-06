Jueves, noviembre 6, 2025
Tlaxcala

Acuerdan congresistas llamar al Ejecutivo y Comunas a prevenir y erradicar maltrato animal

Juan Luis Cruz Pérez

Con el fin de fortalecer el marco jurídico entre los distintos órdenes de gobierno en materia de salubridad, el pleno del Congreso local exhortó a los 60 ayuntamientos para que expidan, modifiquen y en su caso, publiquen a la brevedad, sus reglamentos municipales en materia de bienestar animal, afin de generar una mejor coordinación de la atención y prevención de maltrato animal, así como, en los problemas de salud pública que representa el aumento de animales en situación de abandono o callejeros.

De acuerdo con el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, a iniciativa de la diputada Blanca Águila Lima, no se cuenta con la debida emisión de determinados ordenamientos reglamentarios por parte de las autoridades municipales, para llevar a cabo acciones concretas particularmente en materia de coordinación y prevención de maltrato animal, así como, en los problemas de salud pública que representa el aumento de animales en situación de abandono o callejeros”.

Durante la lectura del dictamen, Águila Lima mencionó que los perros y gatos poseen características reproductivas muy particulares, estos tienen la capacidad de reproducirse todo el año, de ahí que se necesitan políticas públicas y acciones para atenderlos.

Puntualizó que el estado de Tlaxcala se tienen 716 mil  748 perros y gatos, de los cuales, la autoridad sanitaria estatal, solo vacuna contra la rabia a 350 mil animales, y peor aún, dicha instancia gubernamental solo esteriliza quirúrgicamente a 26 mil de ellos cada año, lo cual “no representa un impacto en la mejora de la salud pública y mucho menos una evolución positiva en el bienestar animal en la entidad”.

Precisó que la abundante cantidad de perros y gatos callejeros que transitan por la vía pública genera problemas en las comunidades del estado,  y ante la inacción de las autoridades estatales y municipales, “al no implementar políticas públicas a favor del control de la reproducción de estos animales”, terminan en actos atroces, “como el envenenamiento de 20 perros callejeros en el municipio de Nopalucan ocurrido recientemente”, ejemplificó.

Ante tal problemática y con la revalorización de los animales sobre todo los perros y gatos, se ha abierto una nueva exigencia en materia de sanidad animal para contar con altos estándares de prevención y atención médica, con el fin de preservar la salud y bienestar de estos animales, mejorando los entornos saludables en favor de la población.

Durante la votación, el diputado Bladimir Zainos Flores recordó que es el cuarto exhorto que realiza el Poder Legislativo, pues días atrás sus compañeras de legislatura Maribel León Cruz y Soraya Noemi Bocardo Phillips presentaron un requerimiento a las Comunas.

“Me queda claro que muy pocos lo han cumplido. La pregunta sería por qué no han cumplido con algo tan simple, con algo tan solidario en el tema de la humanidad que buscamos como personas y sí haríamos un llamado fuerte a que esos ayuntamientos que aún faltan por cumplir este exhorto que puedan sumarse a esta iniciativa que en esta ocasión presenta nuevamente la diputada Blanca Águila Lima”, apuntó.

