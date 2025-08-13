Miércoles, agosto 13, 2025
Acuerda Consejo Nacional de Salud medidas estratégicas para la atención de riesgos sanitarios

La Redacción

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que en el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 2025 (Conasabi) que se realizó en Tlaxcala, se tocaron puntos específicos y estratégicos para la atención de riesgos sanitarios en el país y en la entidad tlaxcalteca.

En el “Dialogo Circular” de este miércoles, explicó que los secretarios de Salud del país, en su calidad de consejeros, acordaron endurecer las medidas de riesgo sanitario contra vapeadores, sitios de prohibición de consumo de tabaco y el incremento al impuesto a los cigarrillos.

Además, se estará lanzando la Segunda Semana Nacional de Salud que se denomina “Tres por mi salud”, en la que se busca disminuir el consumo de refrescos y de comida chatarra, así como hacer ejercicio al realizar más de 10 mil pasos al día y una alimentación saludable.

Zamudio Meneses señaló que también en la reunión de Conasabi 2025, se reforzó la contención de los brotes de sarampión que se tienen en estados del norte del país como Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

En el caso de Tlaxcala, se ha puesto especial atención en los trabajadores de la entidad que laboran en el norte del país, al mantener un seguimiento de salud constante.

Además, se realizó la recuperación de metas de vacunación en los municipios de la zona norponiente y oriente del estado, con la finalidad de incrementar la cantidad de menores de edad vacunados contra el sarampión.

El secretario de Salud refirió que Tlaxcala tiene que migrar hacia un tribunal de Salud Mental y Adicciones, este tipo de tribunales ya están en marcha en Baja California y Ciudad de México, donde se busca rehabilitar a las personas que consumen drogas.

En la Segunda Reunión Ordinaria del Conasabi 2025, la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, presentó la iniciativa “Por la Paz y contra las Adicciones”.

La iniciativa, que es impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca promover la convivencia pacífica y prevención de adicciones, especialmente entre jóvenes, a través de diversas actividades.

