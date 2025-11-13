Acuerda Consejo Estatal de Seguridad implementar Mando Coordinado en Calpulalpan

En cumplimiento a los acuerdos establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó la tarde de este jueves el Mando Coordinado en el municipio de Calpulalpan, con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención, disuasión y combate a los delitos en la región.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias calpulalpenses, mediante acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno y bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.

Durante el acto de implementación, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo destacó que este modelo permitirá optimizar los recursos humanos y materiales, así como mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que ponga en riesgo la paz social. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo y hacer buen uso del Número de Emergencias 911.

Como parte de este esfuerzo integral, participarán de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Policía de Género de la SSC y la policía municipal de Calpulalpan, quienes unirán capacidades operativas para reforzar la vigilancia en zonas urbanas, rurales y en las diferentes comunidades.

Dentro de las tareas específicas del Mando Coordinado se contemplan labores de patrullaje, inteligencia y presencia disuasiva en puntos estratégicos. Además, se llevarán a cabo acciones especializadas de atención, prevención y acompañamiento en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo la atención integral con perspectiva de género.

Asimismo, la policía municipal se sumará de manera activa a las labores operativas, trabajando bajo la coordinación directa de la SSC, con el fin de garantizar una actuación uniforme, eficiente y cercana a la ciudadanía.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reitera que continuará evaluando el impacto de estas acciones y ajustará las estrategias conforme a los resultados obtenidos, con la finalidad de ofrecer un ambiente más seguro en todos los rincones de Tlaxcala.