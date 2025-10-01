Actos de corrupción podrían ser solapados por la autoridad municipal, acusa Comité de Comerciantes de Tlaxcala; llama a Sánchez a ejercer el cargo de alcalde

Librado Muñoz Muñoz, representante del Comité de Comerciantes de Tlaxcala capital, requirió al alcalde capitalino Alfonso Sánchez García que ejerza su cargo, se ponga a trabajar y resuelva diversas problemáticas, ya que existe la sospecha de actos de corrupción que han sido “solapados por la autoridad municipal”.

En rueda de prensa, enfatizó que la situación se torna cada vez más delicada y ha generado mayor inconformidad de la sociedad en general.

Repasó que este comité ha sostenido varias mesas de trabajo con el ayuntamiento y se han tomado acuerdos, de los cuales no todos han sido cumplidos, por lo que no descartó la posibilidad de emprender acciones, entre ellas, una manifestación dentro del marco de la celebración de los 500 años de la función de esta ciudad “y las que sean necesarias”, a las que se podrían sumar organizaciones civiles de otros sectores.

Por ello, hizo un llamado a Alfonso Sánchez García ” a que ya se deje de andar haciendo tonterías, de actos que en nada benefician ni al comercio ni a la sociedad en general. Soy muy respetuoso de su tema político (aspiración a la gubernatura) pero no es conveniente ni tampoco habla bien de un presidente municipal que deje todo el poder en manos de sus colaboradores más cercanos”.

Señaló que varios de esos servidores públicos no tienen capacidad de resolver los problemas de los diferentes sectores, por lo que le recordó que ocupa el cargo de presidente municipal “y su obligación principal es estar presente” en el ayuntamiento, “lugar que ha despreciado y no ha utilizado como debiera ser. Que se ponga a trabajar”.

Refirió que el pasado 1 de agosto de este año, el comité sostuvo una reunión en la que se acordaron 10 puntos, sin embargo, en al menos dos de estos que son considerados prioritarios: licencias de funcionamiento y mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”, no se ha confirmado si ya se va a digitalizar el pago.

Además, sigue pendiente una reunión con la dirección de Seguridad Pública Municipal, pues la inseguridad sigue “a la alza”, como lo ha mostrado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tampoco -abundó- se han emprendido las acciones necesarias en el mercado municipal, la explanada y el anexo de este, pues nada más se ha realizado la alineación de los puestos al interior para librar el paso.

A su vez, Plácido Gallegos Hernández, locatario del mercado, lamentó que no se lleve un orden cronológico en el cumplimiento de acuerdos primordiales, como el de la seguridad al interior de este espacio, ya que se sufren asaltos periódicamente, y apuntó que el administrador de este no hace su trabajo adecuadamente.

Al respecto, Librado Muñoz agregó que el 28 de julio del presente año, varios locatarios del mercado entregaron un escrito en el que plantearon diversas situaciones sobre supuestos actos de corrupción.

Una de ellas, es la de la entrega de 36 mil pesos al director de Comercio, Luis Alberto Aduna, para la compra de una sierra para el rastro, sin embargo, a la fecha ese funcionario no les ha dado el recibo correspondiente de recepción de este dinero, mencionó.

En el escrito también se denuncia que los colaboradores de Aduna actúan con prepotencia, realizan cobros por diferentes conceptos y “hay una desmedida y desproporcionada asignación de puestos” por los cuales se paga una tarifa, “pero tampoco hay transparencia”.

Asimismo, se expone que una persona “se hace pasar” como representante municipal, pero ha incurrido en acciones indebidas, “como el control y acaparamiento del agua potable y de la energía eléctrica y realiza cobros que no ingresan a las arcas del ayuntamiento”.

Acentuó que los comerciantes “han cumplido” con sus obligaciones mientras que las autoridades “han sido omisas”. Añadió que cerca del mercado, sobre la calle Lira y Ortega hay un socavón y desde hace cuatro meses se pidió al municipio que lo reparara, a lo que respondió que no le corresponde.

“Imagínense qué va a decir Hernán Cortés ahora que venga a las festividades” de los 500 años de fundación, dijo en tono irónico, ante los comentarios vertidos por el alcalde en las que ha relacionado a ese personaje español con las inundaciones de la ciudad por las lluvias.