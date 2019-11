Activistas reprueban amenazas por parte del alcalde de Tequexquitla hacia periodista   

Silvia Nava Nava, consejera social por Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres e integrante estratégica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado, urgió a resguardar y respetar el derecho del ejercicio periodístico, así como la integridad de las y los periodistas.

En rueda de prensa, acompañada de otras activistas, fijó su posicionamiento respecto de acciones de presidentes municipales hacia este gremio, especialmente las relativas al de Tequexquitla, Oscar Vélez Sánchez.

Es un tema que debe preocupar e importar a todas y todos, “particularmente a quienes tenemos la plena dimensión de que el ejercicio periodístico es necesario y saludable para el equilibrio del poder, dado que vivimos en una democracia y en todo régimen democrático existen pesos y contrapesos”. Anotó que el periodismo profesional y serio que las empresas estatales realizan contribuye a fortalecer el derecho a la información de las personas.

“Nos parece sumamente delicado el exceso que se está ejerciendo de parte de un buen número de presidentes y presidentas municipales, porque prácticamente 100 por ciento de las y los comunicadores son valiosos, cuyo trabajo se desenvuelve en una serie de retos, de carencias y de vulnerabilidades laborales”.

Resaltó que quien se atreva a cometer un delito hacia este sector e intimidarlo, “significa una agresión a la sociedad y al libre ejercicio de esta profesión”. Por tanto, el caso del alcalde de Tequexquitla, “quien se atrevió a amenazar” a Judith Soriano Cázares, directora del periódico digital Agenda Tlaxcala, es solamente una de tantas acciones que muchas autoridades han realizado y no se visibiliza.

Añadió que no se trata de ignorar la ley, “por muy limitado que sea el conocimiento de alguien que no está preparado cabalmente para ejercer el poder y no usarlo para cometer actos ilícitos”. Consideró que la autoridad competente debe emitir medidas cautelares a favor de Soriano Cázares. Asimismo, recriminó el “silencio” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la indiferencia del Congreso local. “Es gravísimo”.

Yeny Charrez Carlos, representante de la asociación civil Mujeres con Poder, aseveró que los atentados contra la libertad de expresión “son contra todo un pueblo” y advirtió que si algo le ocurre a Soriano o a otro periodista, “ya sabemos a quién se está señalando”.

Asimismo, reiteró que en Tlaxcala no funcionan los protocolos de protección a periodistas y activistas, por lo que demandó a los Poderes Judicial y Legislativo trabajar en la homologación de la normatividad en la materia. Silvia Nava abundó que el Congreso local ha incurrido en violencia institucional y que la CEDH contribuye a la revictimización.