Activista pide audiencia con la gobernadora para denunciar corrupción en el sistema judicial

La activista social Félix Pozos Palafox solicitó una audiencia a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para denunciar presuntos actos de corrupción en el sistema judicial y deficiencias en las policías para brindar las medidas de protección a víctimas del delito, a defensores de derechos humanos y a periodistas.

Este miércoles, la también abogada realizó una protesta frente a Palacio de Gobierno, en la que también denunció que desde que inició esta administración solicitó una audiencia con la titular del Poder Ejecutivo local para exponerle “lo que está pasando las mujeres y nadie dice y no he tenido éxito” para ser recibida.

- Anuncio -

Pozos Palafox pidió de manera respetuosa que se ponga un freno a la corrupción que considera prevalece en el sistema judicial del estado y que “a las mujeres, a las abogadas y a las activistas se nos respeten nuestro derecho humano a trabajar”.

En su caso, informó, apoya de manera gratuita a víctimas del delito, pero “dependo de las audiencias de control para ir a exponer las omisiones de los agentes del ministerio público, pero hay una corrupción de parte de quien maneja las agendas y nos están dando fechas para dentro de uno o dos meses, lo que perjudica a las víctimas del delito”.

A manera de ejemplo, citó que en otros estados, como en Oaxaca, las audiencias son las 24 horas del día, “los jueces solamente van a bañarse, a comer y regresan. Aquí no, aquí después de los sagrados alimentos ya no quieren trabajar, también tenemos los sábados y domingos”.

Aunado a ello, la activista social denunció que “los jueces están firmando los oficios donde nos dicen que, de acuerdo con la agenda, no hay fechas, sin embargo, afuera de las casas de justicia de Apizaco y de Tlaxcala no se publican cuántas audiencias hay”.

Otro problema que expuso Pozos Palafox es la falta de capacidad de elementos policiacos para brindar las medidas de protección que son dictadas por los jueces, lo que pone en riesgo la vida de esas personas.

“Ese es otro problema que tenemos, que las policías no saben brindar medidas de protección ni a los ciudadanos ni a los periodistas, y no vamos a esperar a que nadie, ni de ustedes ni de nosotros, nos maten porque solo la policía habla para preguntar si está uno bien o luego dicen que no pudieron pasar dos o tres días y piden que se firme el reporte”.