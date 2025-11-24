Lunes, noviembre 24, 2025
Activista exigen eliminar de la legislación el delito de peligro de contagio

Juan Luis Cruz Pérez

El director del Programa de  VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, Antonio Escobar Muñoz, exigió al congreso local legislar para eliminar el delito “peligro de contagio” en la entidad, pues además de ser un tema discriminatorio, atenta contra el derechos a la salud.

El activista recordó que, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, presidida por el diputado Jaciel González Herrera, le fue turnada una iniciativa de derogación del artículo 302 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, conocido como “peligro de contagio”, cuya vigencia y aplicación vulneran derechos fundamentales y obstaculizan la respuesta pública frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Ante la falta de dictaminación, Escobar Muñoz solicitó a la mesa directiva del Poder Legislativo exhorte a la citada comisión a emitir el dictamen correspondiente en torno a esa iniciativa, porque recordó que dicha disposición penal es contraria a la protección de los derechos humanos, a la no discriminación y la dignidad humana.

En su petición menciona que la criminalización relacionada con el VIH ha sido señalada por organismos internacionales como una práctica que desalienta la búsqueda de pruebas, el tratamiento y la vinculación a servicios de salud, perjudicando así a la salud pública.

“Organismos como ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud recomiendan evitar la penalización de la transmisión, exposición o no divulgación del VIH y promover políticas basadas en evidencia y derechos humanos”, resaltó.

En ese contexto, y en congruencia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las recomendaciones de organismos regionales, solicitó que la Comisión de Puntos Constitucionales priorice la revisión y dictamen de la iniciativa a la mayor brevedad, para que el Congreso local avance en la armonización de su marco jurídico con estándares internacionales y en la protección efectiva de la salud y los derechos de las personas que viven con VIH.

El activista aseguró que está en la mejor disposición para proporcionar al expediente técnico, evidencia y argumentos jurídicos y de salud pública requeridos para el análisis legislativo, y para colaborar en los mecanismos de diálogo que la Comisión estime pertinentes.

Cabe mencionar que, en octubre de 2024, la diputada Aurora Villeda Temoltzin presentó al pleno del Poder Legislativo una iniciativa para derogar diversas disposiciones del Código Penal para eliminar el delito denominado “peligro de contagio”, con la finalidad de erradicar la discriminación y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que viven con el virus de VIH.

