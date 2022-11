Con actividades extracurriculares se subsanan clases pérdidas en el Cecyte-Emsad: Cervantes

La Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) y el sindicato de trabajadores mayoritario acordaron actividades extracurriculares para los estudiantes para subsanar la pérdida de clases ocurrida entre la segunda quincena de octubre pasado y la primera del mes en curso.

Así lo dio a conocer el director general del subsistema, Norberto Cervantes Contreras, quien refirió que en ese periodo han sido cuatro días que la mayoría de los 17 mil estudiantes inscritos en los 25 planteles Emsad y 27 Cecytes no han tenido clases derivado de la movilización que realiza el sindicato de trabajadores afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para exigir la homologación salarial.

“Indudablemente cualquier pérdida (de clases) afecta, lamentablemente a nivel nacional no se ha tenido el respaldo por parte de la Federación misma para estas exigencias y demandas, no solo del sindicato del Cecyte Tlaxcala sino de los sindicatos que están dentro de la Confederación”.

Comentó que son más de 15 estados que se sumaron al paro laboral convocado para el pasado 7 de noviembre por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Cecyte-Emsad. “No solos solamente nosotros, no es consuelo de tontos, ni mucho menos estoy justificando, de ninguna manera”.

Ante ello, junto con el gremio que encabeza el secretario general Zenón Ramos Castillo, acordaron “dos acciones para la recuperación de estos aprendizajes no resueltos, inconclusos o no vistos durante estos días. Se están dejando actividades extracurriculares, extra clase, como si hubiésemos estado en pandemia, por lo tanto, seguimos con los procesos de aprendizaje, a pesar de que el profesor no está frente a grupo, sí están teniendo actividades académicas fuera del espacio de las aulas o del laboratorio”.

Por tal motivo, Cervantes Contreras dijo que no se impondrá sanción alguna contra el personal. También aclaró que no son los 17 mil estudiantes inscritos los afectados por la suspensión de clases, pues alrededor de 200 docentes del subsistema están agremiados a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por lo tanto no participan en las movilizaciones convocadas por el gremio de la CTM.

“Este martes todos estamos en clases, solamente se quedó la delegación del sindicato en Ciudad de México, el secretario general Zenón Ramos, me informó en la mañana que todos se regresaban a Tlaxcala y solo se quedaba una parte para la resolución del conflicto, pero son cuatro días de clases suspendidas, uno la semana antepasada, dos la pasada y ayer lunes”.

Informó que como titular del subsistema colabora para que la Federación atienda las demandas del personal. “Hemos acercado todos los documentos habidos y por haber a las autoridades federales para la solución del conflicto, sobre todo porque es presupuestal y obedece al Capítulo 1000 Sueldos y Prestaciones”.