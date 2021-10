Activa Congreso protocolos sanitarios por presencia de Covid–19 en diputada Alejandra Ramírez

Los integrantes del Congreso local establecieron un protocolo de detección del SARS–CoV–2, que incluyó la realización de pruebas rápidas a los diputados, luego de que la presidenta de la mesa directiva, Alejandra Ramírez Ortiz dio positivo a Covid–19.

En un primer momento, las muestras de la prueba PRC –reacción en cadena de la polimerasa– se tomaron únicamente a los legisladores, pero las pruebas continuarán este miércoles para el resto del personal que presta sus servicios al interior del Poder Legislativo.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Rubén Terán Águila dijo que hasta la tarde de este martes es el único caso que se registra como positivo entre el personal del Congreso local, pero han solicitado el apoyo de la Secretaría de Salud (Sesa) para detectar más posibles casos.

“Sabemos que la diputada Alejandra dio positivo y lo hizo del conocimiento a su servidor como presidente de la Junta de Coordinación y hemos exhortado a los diputados que se realicen la prueba Covid–19 para descartar algún contagio al interior del Congreso local. Hemos tenido comunicación con el secretario de Salud y hemos tenido el apoyo y mañana continuarán las pruebas para el personal del Congreso”, explicó.

Derivado de lo anterior, Terán Águila confirmó que el Congreso del estado activó los protocolos sanitarios para romper la cadena de contagio de coronavirus, por lo que esta semana serán suspendidos todo tipo de eventos donde se tenía contemplado la asistencia de más de 10 personas.

Sin embargo, descartó que nuevamente se limite el acceso de los ciudadanos por la puerta principal, tras argumentar que continuarán los protocolos de mitigación del Covid–19, entre ellos la toma de temperatura, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, a fin de evitar los contagios en las instalaciones.

“También estamos en el análisis con el protocolo de sanidad al interior del Congreso a efecto de que el Poder Legislativo no resulte un foco de infección. Hasta el momento es el único caso, pero no podemos confiarnos y no serán cerradas las puertas, pero serán suspendidos esta semana los eventos de más de 10 personas hasta que no se confirme que es un caso aislado de la diputada Alejandra y que no haya otros contagios”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que será en el trascurso de esta semana cuando la Secretaría de Salud dé a conocer los resultados de las pruebas a los que fueron sometidos los diputados y los trabajadores del Congreso local.

“Hoy están las pruebas para los diputados, mañana serán los trabajadores de base y confianza, es decir, estamos tomando acciones de manera inmediata ante el caso positivo de la diputada Alejandra Ramírez”, apuntó.