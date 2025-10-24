Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasPolítica

Acompaña Madaí Pérez capacitación sobre modernización de trámites vehiculares en Tlaxcala

La Redacción

Este día, en las instalaciones del Congreso del estado de Tlaxcala se llevó a cabo una capacitación interinstitucional sobre el Módulo de Apoyo para el Portal Electrónico de Trámites de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), con la participación de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Finanzas.

- Anuncio -

Durante la capacitación, la diputada Madaí Pérez Carrillo, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso, destacó que el Poder Legislativo apuesta por una innovación pública con rostro humano, donde la digitalización sea sencilla, confiable y accesible para todas y todos, especialmente para quienes tienen menor familiaridad con la tecnología.

Señaló que el nuevo portal tiene como objetivo mejorar la atención ciudadana, al representar ahorro de tiempo para las familias, mayor seguridad vial y confianza institucional. Asimismo, reiteró su compromiso de acompañar, impulsar y respaldar las acciones que fortalezcan la modernización de los servicios públicos.

Por su parte, el director de Informática Financiera de la Secretaría de Finanzas, Russell Villegas Conde expresó que la dependencia trabaja de manera constante para ofrecer servicios de calidad y eficiencia a la ciudadanía. En tanto, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin subrayó que la digitalización responde a la necesidad de evolucionar y brindar soluciones modernas, evitando largas filas, tiempos de espera innecesarios y prácticas burocráticas que por años afectaron la atención al ciudadano.

- Advertisement -

Durante la jornada se informó que el portal ya se encuentra en funcionamiento, permitiendo la realización de trámites digitales tanto del servicio público como del privado.

 

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Industria textil de Tehuacán a la espera de reglas claras en el T-MEC para exportar

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La industria textil en Tehuacán espera retomar la exportación, para lo cual el sector prepara una revisión sobre el Tratado entre México, Estados...

La tiendita de los primores

Alfredo Naime -
Justo antes de viajar a Buenos Aires para ser Jurado del 3er. Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC-UBA), hice...

La Feria de Tlaxcala es un referente nacional de cultura, turismo y desarrollo: Lorena Cuéllar

Dania Corona Muñoz -
Con el propósito de hacer de Tlaxcala un referente nacional de cultura, turismo y desarrollo, así como llevar a cabo una celebración del pueblo...

Más noticias

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

“Ya se pudo entrar a todas las localidades” afectadas por lluvias: Laura Velázquez

La Jornada -
Ciudad de México. “Ya se pudo entrar a todas las localidades” de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro que fueron afectadas por...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025