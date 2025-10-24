Acompaña Madaí Pérez capacitación sobre modernización de trámites vehiculares en Tlaxcala

Este día, en las instalaciones del Congreso del estado de Tlaxcala se llevó a cabo una capacitación interinstitucional sobre el Módulo de Apoyo para el Portal Electrónico de Trámites de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), con la participación de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Finanzas.

- Anuncio -

Durante la capacitación, la diputada Madaí Pérez Carrillo, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso, destacó que el Poder Legislativo apuesta por una innovación pública con rostro humano, donde la digitalización sea sencilla, confiable y accesible para todas y todos, especialmente para quienes tienen menor familiaridad con la tecnología.

Señaló que el nuevo portal tiene como objetivo mejorar la atención ciudadana, al representar ahorro de tiempo para las familias, mayor seguridad vial y confianza institucional. Asimismo, reiteró su compromiso de acompañar, impulsar y respaldar las acciones que fortalezcan la modernización de los servicios públicos.

Por su parte, el director de Informática Financiera de la Secretaría de Finanzas, Russell Villegas Conde expresó que la dependencia trabaja de manera constante para ofrecer servicios de calidad y eficiencia a la ciudadanía. En tanto, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin subrayó que la digitalización responde a la necesidad de evolucionar y brindar soluciones modernas, evitando largas filas, tiempos de espera innecesarios y prácticas burocráticas que por años afectaron la atención al ciudadano.

- Advertisement -

Durante la jornada se informó que el portal ya se encuentra en funcionamiento, permitiendo la realización de trámites digitales tanto del servicio público como del privado.