Acompaña Josefina Rodríguez a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar su informe en Tlaxcala: La Transformación Avanza

Este viernes, la secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Zamora Rodríguez acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a rendir su informe “La Transformación Avanza” por tierras tlaxcaltecas. En esta gira, la mandataria enumeró ante cientos de personas los resultados en materia social y económica que ha alcanzado en su primer año de trabajo.

En su intervención, la presidenta Sheinbaum expuso que, como resultado del trabajo de Josefina Rodríguez, en este verano de 2025, el turismo creció en el país un 13 por ciento respecto al año pasado, lo que significa que llegaron muchos más visitantes que generaron mayores ingresos en las distintas regiones.

Cabe señalar que Josefina Rodríguez informó recientemente que, entre enero y julio de este año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendió a 21 mil 682 millones de dólares, gracias a que llegaron a México un total de 27.7 millones de turistas internacionales. Además, se registró la llegada de 6.61 millones de mujeres extranjeras vía aérea a nuestro país, es decir, 1.7 por ciento más que en 2024

Destacó que en el estrado la acompañaron en su mayoría mujeres de su gabinete. En su intervención, la presidenta reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar y de la exsecretaria de Turismo de Tlaxcala, Josefina Rodríguez. También estaban presentes Ernestina Godoy, consejera Jurídica de Presidencia; Claudia Curiel, secretaria de Cultura; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres; Efraín Morales López, titular de |a Comisión Nacional del Agua; Leticia Ramírez, coordinadora general de Participación Social; así como Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.