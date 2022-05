Acoltzi, Sánchez y Pérez integran la terna de abogados por ocupar vacante del TSJE

A fin de ocupar la vacante que dejará Héctor Maldonado Bonilla, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros remitió al Poder Legislativo la propuesta de terna de los tres profesionales en derecho que ocuparían ese espacio en el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE).

A través de un oficio signado por la mandataria, presentó a la LXIV Legislatura local a los profesionales en derecho Enrique Acoltzi Conde, Ricardo Sánchez Ramírez y Trinidad Pérez Méndez, como sus propuestas para ocupar dicha magistratura del Poder Judicial.

La designación del nuevo magistrado debe darse antes del próximo 15 de julio, fecha en la que concluye su mandato Héctor Maldonado Bonilla, quien no fue ratificado en el cargo de magistrado y ha iniciado un litigio para tratar de permanecer en esa posición por otros seis años.

En su momento, los diputados decidieron, por mayoría de votos, que Maldonado Bonilla no fuera ratificado en el cargo, ello por, presuntamente, incumplir con los principios rectores de su función, ya que, aseguraron, “ha actuado en el ejercicio de su cargo sin excelencia, ni profesionalismo, ni objetividad, honestidad e independencia”.

A decir de los legisladores, Maldonado Bonilla “en su actuación, reiteradamente, inobservó los principios rectores de su alta función, pues atentó contra el principio de excelencia, ya que dejó de cumplir sus funciones, “trasladándose a eventos si solicitar autorización y sin implementar medidas para garantizar la administración de justicia a su cargo”.

Además, los diputados estimaron que Maldonado Bonilla “comprometió su honestidad e independencia, porque utilizó la investidura de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los recursos financieros del Poder Judicial Local, para “en realidad, asistir a coordinar actividades de una institución privada, para la que también trabaja”.

La presentación de la terna de aspirantes a suceder a Maldonado Bonilla se da luego de que la titular del juzgado primero de Distrito, Karina Juárez Benavides, notificó la negativa de otorgarle al todavía magistrado, la suspensión definitiva de los efectos de la no ratificación, por lo que deberá dejar el cargo y continuar su impugnación, sin la investidura de la magistratura.

“Se niega la suspensión definitiva, ya que el procedimiento de evaluación al que fue sometido ha concluido, en la cual se determinó no ratificarlo en el cargo de magistrado del TSJE, además de que no es factible conceder la medida solicitada, pues la no ratificación se equipara al cese o separación del cargo y en contra de estos casos, es improcedente conceder la medida cautelar, ya que afectaría el interés público, además implicaría causar un perjuicio al interés social”, refiere la resolución dentro del expediente 572/2022.