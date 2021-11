Aclara CNTE que la vacuna contra el Covid-19 sí es necesaria para proteger a las personas

El Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asentó que la vacuna contra el Covid-19 sí es necesaria para proteger a las personas, pero ratificó su postura de no exigir a las autoridades la aplicación de un refuerzo al personal educativo, pues la evidencia científica existente no lo ha confirmado.

Con ello, aclaró la vocera de la organización, Isabel Vázquez Espejel, que el CCL no pretende decir que otra dosis de la vacuna no sea necesaria, pero solamente la pedirá hasta que los científicos confirmen que los trabajadores de la educación no correrán riesgos en su salud al recibir un refuerzo.

La semana pasada, Vázquez Espejel refirió que la CNTE no está exigiendo a las autoridades la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna de CanSino para el personal educativo, pues no hay evidencia científica sobre ello. Esto originó una campaña en redes sociales contra esta organización, acusándola de asegurar que no es necesaria la vacuna, con lo cual se tergiversa lo dicho por la vocera.

“Nosotros hicimos mención que es importante esperarse a los tiempos, a la información que vaya fluyendo y que ha sido constante por la misma situación de la pandemia. Nosotros consideramos que la vacuna sí es necesaria, pero de acuerdo con los tiempos que se deben considerar científicamente”.

- Anuncio -

Aclaró que el CCL no intenta hacer declaraciones o exigencias “por populismo o por ganar simpatía de otros compañeros, sino que nos interesa la salud no solo de los compañeros maestros sino de todos los integrantes del sistema educativo, e incluso de los estudiantes, pues ya en algún momento planteamos que también reciban la vacuna en la medida que lo digan los científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Vázquez Espejel consideró que la campaña en contra de la organización forma parte de la desinformación que también ha prevalecido entre la población en general desde que surgió la pandemia del Covid-19, lo cual, observó, resulta contraproducente al exigir una vacuna que tal vez no requiera su organismo.

“Surge mucha, mucha información y en ocasiones nos dejamos llevar por la primera que sale en los medios, pero no sabemos si realmente tiene un respaldo científico. Como Coordinadora y como Consejo no podemos prestarnos a malinformar a los compañeros si no tenemos datos respaldada”.

Asentó que la CNTE tiene como principios la defensa de la educación y de los derechos de los trabajadores, “en los que entra la salud, y nosotros siempre vamos a promover el derecho a la salud dejando de lado el populismo, nosotros no entramos en ese juego”.

- Anuncio -