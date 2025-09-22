Lunes, septiembre 22, 2025
Acerca ayuntamiento de Tlaxcala expresiones artísticas a la ciudadanía en la Plaza de la Constitución

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Turismo, continúa con el impulso de actividades culturales y recreativas en espacios públicos, con el objetivo de acercar a la población expresiones artísticas que fortalezcan la convivencia social.

Por instrucción del alcalde Alfonso Sánchez García, la Plaza de la Constitución fue este fin de semana escenario de dos eventos que combinaron música, tradición y talento local.

La jornada inició el domingo a las 10 de la mañana con la presentación del Grupo Eres, colectivo dedicado a la gestión de emociones mediante la terapia musical.

Su propuesta, denominada activación física y emocional musical, busca generar bienestar integral a través del arte. Cabe destacar que este grupo se presentará de manera gratuita cada mes en la Plaza de la Constitución, a fin de ofrecer a la ciudadanía un espacio para disfrutar y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la importancia de la salud emocional.

Más tarde, el escenario se llenó de color y tradición con la participación del Ballet Folklórico Costumbres y Tradiciones de Tlaxcala, integrado por más de 30 parejas bajo la dirección de Yazmín Rocha Jaramillo. Su presentación formó parte de los Domingos Artísticos en Tlaxcala de Xicohténcatl, programa que busca fortalecer la identidad cultural y el orgullo de los tlaxcaltecas.

Con estas acciones, el ayuntamiento de Tlaxcala promueve la cultura como un pilar para la convivencia armónica y el bienestar de la ciudadanía.

