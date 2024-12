Acciones insuficientes para el saneamiento del río Atoyac

Hace unos años se consolidó el colectivo de investigación de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) formado por académicas y académicos, quienes acompañamos la lucha por la justicia socioambiental en el territorio, emprendida hace 20 años por organizaciones de base comunitaria de Tlaxcala. Hemos realizado diversos estudios para comprender de manera transdiciplinaria la complejidad de la problemática.

En 2019 participamos en la convocatoria de los Pronaces, logrando el apoyo del Conahcyt para el desarrollo de proyectos colectivos. Fueron años de intenso trabajo; diagnosticando el problema y buscando participar en espacios gubernamentales, insistiendo en la importancia de la co–construcción de un plan de acción para el saneamiento integral de la cuenca a través de un esfuerzo colectivo entre el gobierno, comunidades y academia.

Hemos insistido en eso; para solucionar un problema de tal envergadura se necesita elaborar una estrategia conjunta bajo una estricta planificación del trabajo que se requiere para tal fin. El problema no se resuelve con la implementación de acciones desarticuladas, como fue el caso del Programa de Acciones para el Saneamiento (PAS) en el que se invirtieron más de 100 millones de pesos en infraestructura hidráulica, inspecciones ocasionales de descargas de aguas residuales, entre otras acciones que no lograron mejoría en los ríos.

Vemos con preocupación las acciones anunciadas en el Plan Nacional Hídrico (PNH), particularmente las relacionadas al saneamiento del río Atoyac: infraestructura, clausuras de descargas y monitoreo. Estas acciones son insuficientes porque no abordan el conjunto de vulnerabilidades que impiden el control eficaz de la contaminación de los ríos. Daré un ejemplo.

Según la legislación en materia de agua, las industrias pueden solicitar un permiso para descargar sus aguas residuales al drenaje municipal o en ríos; en cualquiera de los casos, las descargas deben cumplir con el estándar de calidad establecido en la norma respectiva (NOM–002–Semarnat–1996; NOM–001–Semarnat–2021); sin embargo, en estas normas los contaminantes son reducidos y no se incluyen, por ejemplo, a los compuestos orgánicos volátiles (COV), a diferencia de otros países en donde figuran entre los contaminantes prioritarios bajo vigilancia. Los COV son de los contaminantes industriales de mayor impacto en la CAA, como el benceno, el cual es un carcinógeno reconocido.

Al no incluirse en las normas, no hay forma de controlar la contaminación con estas sustancias. Claro que en la legislación se señala que no pueden descargar contaminantes peligrosos, pero ¿cuál es el mecanismo para evitar que esto ocurra, particularmente en el caso de aquellas sustancias que no están normadas?

La NOM–002–Semarnat–1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales al alcantarillado municipal, sólo considera la vigilancia de nueve contaminantes químicos, cuando la realidad es que las industrias desechan cientos de químicos que difícilmente pueden ser removidos por una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipal; de manera que los ríos terminan siendo el destino final de estos tóxicos. Pero el problema es más complejo; incluso ampliándose la lista de contaminantes bajo vigilancia, los prestadores del servicio de drenaje y alcantarillado, quienes dentro de sus atribuciones está la vigilancia de las descargas al alcantarillado, no cuentan con la capacidad de gestión ni financiera para verificar el cumplimiento de la normativa, sobre todo en aquellos municipios en donde hay muchas industrias. Y la falta de capacidad para vigilar los vertidos residuales en los ríos, también lo presentan Conagua y Profepa.

Se menciona que a partir de un diagnóstico se identificarán las descargas para saber en dónde se hará cumplir la ley, la cuestión es ¿se cuenta con la capacidad institucional para hacer cumplir la ley de manera sostenida en el tiempo? Este problema no se resuelve con un monitoreo. La Conagua tiene más de 100 sitios para medir la calidad del agua de los ríos de la cuenca, y esa información no ha cambiado la situación.

Ciertamente se necesita mejorar el tratamiento de las aguas residuales, sobre todo considerando que 54 municipios de la Cuenca no tienen PTAR. Sin embargo, el aporte de la construcción de siete PTAR, como fue anunciado en el PNH, será limitado, si no se abordan de manera articulada, y a partir de un plan estratégico, otros factores que impiden el control de los contaminantes.

El control permanente de la contaminación de las descargas industriales es una prioridad. Solo esa meta requiere de un plan estratégico. En el sexenio pasado ya avanzamos en el diagnóstico de la situación. Ahora es tiempo de elaborar una estrategia conjunta con la participación de la academia y las organizaciones de base comunitaria quienes por años han luchado por la causa.

*IBERO Puebla