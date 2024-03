Acciones afirmativas del ITE han cerrado espacios para la población mayoritaria: Pérez; en Morena no habrá simulación en estas medidas, afirma

Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no habrá simulación en el cumplimiento a las acciones afirmativas electorales para grupos de atención prioritaria, sostuvo Carlos Augusto Pérez Hernández, dirigente estatal de este partido; sin embargo, consideró que esta medida “ha cerrado ya muchos espacios para la población mayoritaria” que no encuadra en los conceptos de jóvenes ni de personas con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual.

A la pregunta de si existe la posibilidad de que Morena impugne el acuerdo que establece los lineamientos para cumplir con estas acciones en este proceso local ordinario, así como ya lo hicieron los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Alianza Ciudadana (PAC), por considerar que son excesivos y “materialmente imposibles de cumplir”, dijo que estaría en espera de la respuesta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en torno al convenio de candidatura común en 11 de 15 distritos locales electorales, signado con otras cinco fuerzas políticas, “para dar certidumbre a nuestras propuestas”.

Recalcó que hay garantía que por parte del Movimiento de Regeneración Nacional no habrá una simulación en el cumplimiento a estas

medidas emitidas por el Consejo General del ITE para que grupos prioritarios como personas jóvenes, con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual sean postuladas a una diputación.

Respondió que esta es la postura de su partido, pero que no podría responder por los otros cinco aliados: del Trabajo (PT), PVEM, Nueva Alianza (Panal), Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), pues en el caso de los dos primeros, desde nivel nacional se determinó quiénes serán sus representantes “y somos respetuosos de las decisiones internas”.

Añadió: “Nosotros respondemos por nuestro instituto político y ahí estamos cuidando justamente este tema de las acciones afirmativas, llevamos mujeres y hombres que cumplen tanto para la candidatura común como esas medidas y, obviamente, también lo estamos haciendo para nuestras candidaturas solas”.

Acentuó que todos los distritos electorales “están definidos para las acciones afirmativas, pues se tiene que cumplir con tres candidaturas para jóvenes, con dos para indígenas e igual número para personas con discapacidad permanente y de la diversidad sexual” .

Solamente, insisto -subrayó-, que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha generado ciertas dudas sobre cómo llenar (estos espacios), porque esta es “una elección sui géneris“, no hay antecedente alguno, pues en la de 2021 no hubo esta situación.

Precisó que hay incertidumbre en cuántas acciones afirmativas se deben cumplir dentro del convenio de candidatura común y para que en lo individual también se acaten en los cuatro distritos restantes.

Porque -abundó- si ya tenemos algunas representaciones en lo común, eso facilitaría darle oportunidad a los demás compañeros que no pertenecen a ninguno de los grupos prioritarios.

La ciudadanía se va a dar cuenta “que, una vez que todos los partidos presentemos a las y los candidatos a diputados locales en los distritos, se han cerrado ya muchos espacios para la población mayoritaria que no tiene alguna acción afirmativa de manera concreta”.

Apuntó que está enterado que la coalición conformada por sus adversarios políticos, “tiene justamente muchos problemas, porque ellos prácticamente, por lo que yo he visualizado, tal vez no están cumpliendo con estas acciones”. Pero -reiteró- para Morena no hay ningún problema, “nosotros vamos bien”.