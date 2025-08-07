Acción coordinada entre la policía capitalina y fuerzas estatales resulta en detención de dos presuntos asaltantes

En un esfuerzo coordinado entre la policía capitalina y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se logró la detención de dos personas que fueron señaladas como parte de un grupo de individuos presuntamente involucrados en un asalto al interior de una institución bancaria, ubicada en Plaza Vértice, en la capital del estado.

Con el apoyo del C2 municipal y el C5i estatal, se logró ubicar a los hombres que posteriormente fueron detenidos, quienes se desplazaban en una motocicleta que más tarde habría sido abandonada.

Tras su detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se establezca su responsabilidad en estos hechos.

De manera paralela, las corporaciones de seguridad establecieron un cerco operativo para rastrear a los otros presuntos implicados que, según versiones preliminares, habrían escapado en un vehículo particular. Las labores de búsqueda continúan activas en la zona.

Con esta intervención, el ayuntamiento de Tlaxcala fortalece la colaboración interinstitucional como estrategia clave para dar respuesta inmediata ante hechos delictivos.