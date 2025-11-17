Lunes, noviembre 17, 2025
Acceden tlaxcaltecas a créditos para fortalecer sus negocios y actividades productivas

La Redacción

Un total de 241 tlaxcaltecas —179 mujeres y 62 hombres— fueron beneficiados con créditos productivos durante el tercer trimestre de 2025, como parte de la estrategia del gobierno del estado para impulsar la economía local y ampliar las oportunidades de financiamiento para emprendedores, pequeños productores y micronegocios.

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) dio a conocer que la colocación de créditos alcanzó los 7 millones 456 mil 800 pesos, lo que permitió fortalecer actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales y de servicios en distintas regiones del estado.

La alta participación femenina refleja el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por promover la inclusión financiera con perspectiva de género.

Los apoyos se distribuyeron a través de distintos programas: 61 créditos individuales, 48 préstamos de “Mujer Fomtlax” –orientados al crecimiento de negocios liderados por mujeres– y 132 Microtandas –dirigidas a micronegocios familiares.

En cuanto a los sectores productivos, el Fomtlax reportó la colocación de 34 créditos agrícolas, 28 ganaderos, 72 industriales, 52 de servicios y 296 comerciales, impulsando negocios como maquilas, tiendas de abarrotes, papelerías, restaurantes, estéticas, farmacias, carnicerías, ferreterías y jugueterías, entre otros.

Las autoridades estatales señalaron que estos resultados forman parte de la política de prosperidad compartida que busca consolidar a Tlaxcala como un estado competitivo e incluyente, donde los emprendedores tengan acceso a herramientas financieras para hacer crecer sus proyectos.

