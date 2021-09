Se acabaron excesos, suntuosidad en el Congreso: Terán; promete derribo de muros

Previo al anuncio de que esta legislatura si derrumbará los llamados muros de la ignominia que impiden el libre tránsito por el Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila aseguró que en su quehacer parlamentario imperará la austeridad por lo que se acabó la época en que había vehículos oficiales, servicio de edecanes y meseros para los diputados.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado de Morena realizó estos anuncios, al asegurar que tampoco habrá distinción entre los propios congresistas, de ahí que se terminó el trato diferenciado, pues “no habrá diputados, a, b o c”.

Aunque su participación no estaba prevista en el orden del día, y no esperó a hacer esos anuncios en el apartado de asuntos generales, lo que evidenció la novatez o desconocimiento del proceso legislativo de la mesa directiva, Terán Águila develó los primeros acuerdos a los que llegaron los coordinadores de bancada y representantes de partido.

“Hemos decidido qué no existan adquisiciones, como de vehículos para diputados, no importando la representación que tenga y los que existen, serán para uso de la funcionalidad de este Poder Legislativo, porque seguramente, los órganos técnicos son dónde más lo necesitan, para ellos serán y ahora, cada diputado llegará a sus labores por sus propios medios, pues ya no habrá diputados a, b y c. Todos somos pares, lo único que nos distingue es el nombramiento, que es por algún tiempo y por algún momento una representación o una responsabilidad”, dijo desde tribuna.