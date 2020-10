Ausencia de atención integral al abuso sexual infantil sigue favoreciendo a redes de proxenetas: CMU

La ausencia de una atención integral al abuso sexual y al embarazo en niñas y adolescentes, por parte de las autoridades, “sigue favoreciendo” a las redes de proxenetas, al facilitarles el enganche de sus víctimas y la violación de derechos, aseveró la activista feminista Edith Méndez Ahuactzin.

Al analizar la obligación que el estado de Tlaxcala tiene de garantizar los derechos de la población femenina, recalcó que la violencia sexual en contra de menores de 18 años, está relacionada con otros delitos, como el feminicidio, la desaparición y la trata de personas.

Sin embargo, la también directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), atribuyó la permanencia de estos contextos “al actuar y a omisiones de las instituciones”.

Cuando se habla de violencia sexual –señaló Méndez– también incluye al abuso sexual infantil y a los embarazos en adolescentes y en niñas, algunos de ellos vinculados a la explotación y turismo sexual.

Expuso que desde el año 2017 “Tlaxcala ha ocupado los primeros dos o tres puestos en cuanto abuso sexual infantil, pues la estadísticas indican el ingreso de 50 menores de edad a hospitales, de los cuales 48 son niñas”.

El Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) ha informado que se han registrado alrededor de cuatro mil 300 embarazos de personas de entre 10 y 19 años de edad.

Sin embargo, “seguimos mirando que se mantiene la normalización de este problema entre la población y en las instituciones, porque las dependencias no inician una investigación por violación al recibir a estos casos para atención”.

Respecto de esos cuatro mil 300 embarazos –indicó–, la cifra de denuncias formales por violación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sólo es de 23 (pero sin especificar las edades de las víctimas), de enero a agosto de este año.

“Todo esto también nos lleva a ver que por parte de las instituciones no se está brindando información clara, precisa y científica, sobre todo laica y actualizada, para que las niñas y adolescentes puedan tener una opción de interrumpir el embarazo. Desde hace muchos años, se les obliga a concluir la gestación, lo cual se considera tortura sexual”.

Recalcó que este tipo de violencia se relaciona al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, pues los proxenetas obligan a las víctimas a embarazarse, como una forma de garantizar su permanencia en esa situación de prostitución.

“Por ello es importante que las autoridades miren de manera integral el embarazo adolescente e infantil, no solo como un problema aislado o una forma de irresponsabilidad por parte de las mujeres y a veces de los hombres”, subrayó.

Estas omisiones –resaltó– impiden contar con herramientas para identificar y denunciar el abuso sexual, para evitar que deriven en embarazos y que las niñas se conviertan en probables víctimas de trata o de pornografía y que se violen sus derechos.

Definitivamente al no brindarse información en materia de sexualidad integral y derechos sexuales y reproductivos, se sigue favoreciendo a las redes de proxenetas que usan mecanismos de enganche para la explotación sexual, pues “a partir de estereotipos de género engañan y obligan a niñas y a adolescentes a prostituirse”, lo cual no ocurriría si se emprenden acciones de prevención.

Recordó que desde su niñez los varones crecen bajo la creencia “de que ser padrote y explotar los cuerpos de mujeres o pagar para hacerlo, es una forma de vivir su sexualidad y una aspiración de ser hombre”.

El no enseñarles que eso es violencia sexual y machista, “es lo que ha llevado a Tlaxcala a que siga siendo conocida como la ‘cuna de la trata’, pues no se les brindan opciones para aprender conductas sexuales sanas, integrales y no violentas”.

Al impedir una educación sexual integral, con los temas de perspectiva de género, formas de agresión contra las mujeres y los derechos de estas, se “contribuye a que el delito de trata de personas se mantenga vigente y eso es un riesgo constante” para la población femenina de Tlaxcala y del país, destacó.

Edith Méndez Ahuactzin reiteró que mantener estos tipos de ideologías en el estado, “ha generado que todas estas formas de violencia concluyan hasta en feminicidios”.