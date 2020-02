Absurdo proponer eliminación del feminicidio mientras el delito creció en Tlaxcala: CMU

Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), calificó de absurdo el argumento utilizado por la Fiscalía General de la República (FGR) para eliminar la tipificación del delito de feminicidio, mientras en Tlaxcala creció entre 2018 y 2019 y en México 10 mujeres son asesinadas diariamente.

El problema -indicó- no es que las Fiscalías y Procuradurías no puedan o que se les complique clasificarlo como tal, sino que no tienen una perspectiva de género y al carecer de esta, pierden de vista las razones que se establecen para darle esta categoría.

Siguen sin comprender las principales diferencias entre homicidio y feminicidio, además de minimizar la realidad de las mujeres “que seguimos enfrentando muchos riesgos, sin tener seguridad y sin que se haga algo concreto para modificar la forma en que se nos ve, por eso el delito persiste”, enfatizó.

La activista recalcó que es ilógico “que a nivel FGR se piense que la mejor solución o la mejor respuesta para que a ellos no se les complique la clasificación, sea eliminarlo”.

Desde el Congreso de la Unión ya se fijó una postura en el sentido de que es un retroceso, “me parece buena”, por otra parte, sin mayor profundidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se modificará la ley vigente y que no apoyaría la iniciativa de la FRG, lo cual es “una buena señal que puede detenerla”.

Confió en que las senadoras de la República “hagan su trabajo y no permitan que suba (al pleno) este tipo de absurdo -insistió-, pues el simple hecho de llegar a la discusión, es abrir la posibilidad y eso no lo podemos permitir”.

La propuesta evidencia la incapacidad en la procuración de justicia para las mujeres, ya que en los últimos años “ha sido la institución que más debe a las mujeres y la que tiene mayores prácticas machistas y misóginas”, expresó.

Observó que de prosperar esta iniciativa “regresaríamos a la impunidad” pues el mensaje que las autoridades envían es el de “se puede asesinar a una mujer y no hay ningún castigo, no pasa nada”.

Desde la tipificación del feminicidio en Tlaxcala, a la fecha, solo hay dos sentencias y siete han sido reconocidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “significa que hay casi 99 por ciento de impunidad, porque es enorme la diferencia de los casos que el CMU ha registrado con los que esta dependencia clasifica”.

Pero de 2018 a 2019 aumentó la cifra de este delito, al pasar de 18 a aproximadamente 25, “cosa que -acentuó- nunca se había visto durante los 11 años que el Colectivo ha trabajado en esta problemática”.

Durante el primer mes de 2020, el CMU contabilizó tres, sin embargo, hasta ahora se desconoce si ya fueron catalogados como tales por parte de las autoridades estatales. El primero corresponde al perpetrado en el municipio de Ixtacuixtla, el segundo en Apizaco y el tercero en Nativitas.

“Para nosotras presentan las características de tipo penal de feminicidio y hemos insistido que no son consideradas en la investigación”, lo que se evidencia en dos de estos casos, los cuales “han sido colocados como suicidio”, además de que en uno de estos la autoridad aporta información irrelevante para indagar con perspectiva de género, como el supuesto consumo de sustancias tóxicas.

Sobre el ataque reciente a la presidenta de comunidad de Michac, municipio de Nativitas, Livia N., pudiera catalogarse como tentativa de feminicidio, aunque en Tlaxcala “nunca se ha aplicado”, lo que agrava la invisibilización de la violencia feminicida contra la mujer, sin importar la ocupación, el grado de educación ni el nivel económico, pues “siempre se buscan justificaciones que minimizan” las agresiones, resaltó.

“No me gustaría que quisieran clasificarlo como violencia en razón de género, que puede ser; sin embargo, el contexto es que el hecho se comete contra una persona que ocupa un lugar de poder y es mujer”.

Por eso, “es alarmante” que en el estado solo haya dos sanciones por feminicidio “y parece que va en la misma lógica la poca intención del procurador, de garantizar justicia para las mujeres y de que no pasa nada; es un absurdo que participe en foros, como el relativo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una simulación porque en la aplicación no se refleja de ninguna manera”, aseveró.

Señaló que en Tlaxcala la violencia sexual “es impresionante”, se habla de “100 por ciento de impunidad” en los casos porque no se abren carpetas de investigación; “tampoco se hace caso” a las órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo.

Llama la atención que el procurador sugiera modificar el mecanismo de órdenes de protección al explicar que su aplicación es difícil, “pero no es así -apuntó-, lo que pasa es que hay poca intención” de perseguir y sancionar delitos en agravio de la población femenina, así como la falta de capacidad para atenderlos.

Como parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el CMU ha dialogado con legisladoras federales y hay quienes sí tienen clara su postura en la representación que ejercen, la de “velar por los derechos de las mujeres, que no haya retrocesos y que más allá de hacer modificaciones que se aplique lo que ya está establecido” en el marco jurídico.

Remarcó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Violencia contra la Mujer (Cedaw) ha recomendado al Estado mexicano velar por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice protocolos de investigación y garantice la aplicación efectiva de la norma en la materia.