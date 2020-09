Abre ITE atención al público con cita programada

En atención al color amarillo del semáforo sanitario de la pandemia por Covid–19, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinó reanudar la atención al público con cita programada, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para el cuidado de la salud tanto de quienes colaboran en ese organismo, como quienes requieran de sus servicios

La ciudadanía podrá acudir al ITE, previa cita, la cual deberá ser agendada vía telefónica al número 246 46 50340, extensión 103, o a través de la dirección de correo [email protected], con 48 horas de antelación; sin embargo, se mantiene habilitado el mismo correo como Oficialía de Partes para recibir documentos.

Adicionalmente se reactivan los términos y plazos legales aplicables a todos los procedimientos sustanciados por este instituto, así como las respuestas de cualquier tipo de solicitud con las medidas de salubridad correspondientes.

De acuerdo con los Lineamientos Operativos de Seguridad Sanitaria Aplicables Según el Sistema de Semáforo del ITE, también se implementan las notificaciones administrativas a las representaciones de los partidos políticos por correo electrónico, con acuse de recibido por la misma vía.

De acuerdo con los lineamientos, no se permitirá el acceso a las personas que no hayan agendado su cita o bien a quienes no utilicen insumos de protección y control como cubrebocas, guantes y/o caretas de protección.

Tampoco ingresarán a la institución quienes presenten temperatura corporal igual o mayor a 37.5 grados, o que hayan presentado tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o articulaciones y malestar general, falta de aire o escurrimiento nasal, lo que será detectado en el filtro sanitario instalado en el acceso al edificio.

En cuanto a las sesiones de Consejo General, éstas seguirán siendo por vía remota y transmitidas por el canal institucional de Youtube, aunque cuando sea necesario se efectuarán de forma presencial, con las medidas sanitarias necesarias.

Con este cambio de semáforo, el ITE determinó incrementar de 30 a 70 por ciento el personal que labora en cada una de las áreas de forma presencial, observando las medidas preventivas de higiene, aunque quienes pertenezcan a los grupos de riesgo se mantendrán laborando preferentemente en la modalidad a distancia.

Asimismo, el ITE inició la instalación de equipamientos indispensables a las instalaciones, a efecto de que el personal cuente con la distancia física recomendable, así como con la protección necesaria para el desarrollo de sus labores.