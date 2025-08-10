Abre EMET convocatoria 2025–2026 para formar a nuevos ejecutantes musicales

La Secretaría de Cultura, a través de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET), abrió la convocatoria para el ciclo escolar 2025–2026, dirigida a quienes deseen cursar la carrera de Ejecutante Musical en su sede ubicada en Apizaquito, municipio de Apizaco.

La oferta educativa contempla dos modalidades: nivel elemental, de cuatro semestres, sin requisito de experiencia previa; y nivel técnico, de seis semestres, para el cual se requiere constancia de conclusión del nivel elemental en la EMET o en otra institución musical.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 13 años, con un enfoque incluyente que permite la participación de estudiantes de todas las edades, incluso adultos mayores y personas con discapacidad.

Las y los aspirantes podrán elegir entre más de 20 especialidades: violín, viola, violoncello, flauta transversa, oboe, clarinete, saxofón, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusión clásica, percusiones afro-latinas, batería, piano, guitarra, vihuela, guitarrón, arpa, salterio y canto.

El registro deberá realizarse en línea a través de la página: www.culturatlaxcala.com.mx/emet2025, imprimir la solicitud en dos tantos y presentarla en la Oficina de Control Escolar de la EMET, ubicada en Calle Fernando Solana No. 1, San Luis Apizaquito, Apizaco, junto con el pago de 500 pesos por concepto de ficha. Aspirantes menores de edad deberán acudir con madre, padre o tutor legal.

La entrega de fichas será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, previa cita al teléfono 241 418 8960, extensiones 206 y 208. El plazo para completar la inscripción vence el 15 de agosto de 2025.

La Secretaría de Cultura de Tlaxcala reiteró que esta convocatoria busca fortalecer el talento musical en Tlaxcala, ofrecer formación profesional de calidad y garantizar el acceso a la educación artística con un enfoque incluyente.