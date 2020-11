Abordan en la UAT los estudios de la familia

Para las Instituciones de Educación Superior (IES) ha sido fundamental observar desde diversas aristas el desarrollo de uno de los núcleos esenciales de la sociedad. Muestra de ello es que la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), mediante la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, efectúo el Congreso Internacional de Investigación en Estudios de las Familias y el III Encuentro de la Red de Estudio sobre Familias (Redfam), denominado “Las familias en tiempos violentos: Alternativas desde la ciudadanía, la academia y la sociedad civil”.

Al tomar la palabra, Luis González Placencia, rector de la UAT, acompañado de Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado, enfatizó que este grupo social siempre ha sido una preocupación, ya que es formadora de individuos con valores humanos y universales; en consecuencia, durante este tiempo de confinamiento derivado de la pandemia por el Covid–19, ha mostrado mayor vulnerabilidad al grado de presentarse casos de violencia graves.

Reconoció el trabajo que realiza esta área universitaria para llevar a cabo este foro que convoca a investigadores nacionales e internacionales, con lo cual se propicia que Tlaxcala sea conocida a través de la labor educativa y académica que efectúa la máxima casa de estudios en la entidad.

Por su parte, Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, precisó que con este evento, tanto el Cuerpo Académico (CA) “Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y Políticas Pública” como la Licenciatura en Ciencias de la Familia, buscan dar continuidad a los espacios de difusión y análisis acerca de este tópico de vital importancia, por lo que a lo largo de cuatro días, expresó, se abordarán temas tales como: “Cuidados”, “Intervención”, “Procesos de acompañamiento”, “Estado y desprotección social”, “Educación y género”, “Envejecimiento”, “Migración”, “Diversidad”, “Violencia” y “Pandemia”.

Cabe mencionar que este evento dio inicio con la conferencia magistral intitulada “Más allá de los secretos en familia: Investigación feminista sobre la violencia sexual en las familias mexicanas”, impartida por Gloria González López, The University of Texas at Austin.