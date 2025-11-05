Abogados piden que la Beca Rita Cetina también beneficie a estudiantes de planteles privados

Litigantes de diferentes Barras de Abogados de Tlaxcala se pronunciaron para que la Beca Rita Cetina llegue también a estudiantes de planteles privados, al considerar que las actuales reglas de operación son “discriminatorias y contrarias al principio constitucional de igualdad”.

En rueda de prensa, anunciaron que impugnaron dichas reglas ante un juzgado federal y que continuarán con las acciones legales necesarias para defender el interés superior de la infancia.

Los abogados Daniel Morales Díaz, presidente de la Barra de Abogados de Apizaco; Juan Escobedo Ríos, representante de la Barra de Abogados; y Tito Cervantes Zepeda, integrante de la Barra de Abogados de Tlaxcala, acusaron que el actual diseño de la Beca Rita Cetina representa un acto de discriminación hacia la niñez que estudia en instituciones privadas y denunciaron que la exclusión de estudiantes de instituciones privadas carece de fundamentos lógicos, jurídicos y sociales.

Indicaron que el programa de becas “no establece ningún criterio razonable, objetivo y congruente para excluir a ese sector de la población.”. Explicaron que la Secretaría de Educación Pública impugnó una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala dentro del amparo indirecto 1315/2025, el cual reconocía que la norma vulnera el derecho a la igualdad.

“A priori se deduce que las reglas de operación que fueron publicadas por el secretario de Educación Pública da un trato diferente por el hecho de asistir a una escuela pública, se debería entender o por lo menos eso da entender que son alumnos de escasos recursos”, enfatizaron.

Precisaron que la educación es un derecho humano que no debe condicionarse al tipo de escuela. “No hay motivo para decir que un grupo vulnerable sí requiere de esas becas y otro no, porque eso sería discriminatorio y rompe el principio de igualdad”, subrayó.

Añadieron que los profesionales del derecho están dispuestos a llegar “hasta las últimas instancias, incluso internacionales, si fuera necesario”, para garantizar que la Beca Rita Cetina se otorgue de manera universal, “independientemente de que la escuela sea pública o privada”.

En el mismo sentido, reiteraron que el artículo cuarto constitucional obliga al Estado mexicano a atender prioritariamente el interés superior de la infancia. “La infancia es el único sector que constitucionalmente merece un trato especial”, señalaron.

Destacaron que el principio de dignidad humana debe ser la base de toda política pública. “No puede haber discriminación en ninguna parte del país ni con ninguna persona, porque la persona es el centro de toda la legislación mexicana y se le debe proteger sea cual sea su condición económica”.

Además, explicaron que la sentencia del Juzgado de Distrito evidenció una situación de desigualdad, pero la autoridad responsable presentó un recurso de revisión. “Ahora será un Tribunal Colegiado el que analice el caso, y si la resolución resulta contraria, sería un acto de discriminación total”.

Los abogados aclararon que, aunque aún no existe un número determinado de posibles beneficiarios de escuelas privadas, el fallo podría sentar un precedente nacional y se mostraron en la disposición de ofrecer asesoría gratuita a padres de familia interesados en impugnar la exclusión de sus hijos del programa. “Estamos invitando a las personas que se sientan vulneradas a acercarse, porque existen mecanismos legales que pueden ayudarlas”, afirmaron.

Finalmente, los abogados indicaron que su intención no solo es garantizar la equidad en el acceso a la beca, sino promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Hacemos un llamado muy respetuoso, pero enérgico, a la Secretaría de Educación Pública para que armonice las reglas de operación al texto constitucional privilegiando el interés superior de la infancia y excluyendo esos datos discriminatorios a ese sector de la población que también es susceptible de apoyo de ese tipo de becas, porque no se está discriminando solamente a un sector de la población, sino que se está discriminando el futuro de México”, concluyeron.