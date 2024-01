Aberrante que autoridades que generaron daño patrimonial busquen nuevo cargo electoral: Campech

Como aberrante calificó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, el perredista Ever Alejandro Campech Avelar, la pretensión de algunos alcaldes y ex munícipes que a pesar de haber generado millonarios daños patrimoniales a las arcas públicas, ahora pretendan postularse para un nuevo cargo público o incluso, para su reelección.

Sin dar nombres, el ex presidente municipal de Benito Juárez consideró que lejos de buscar un nuevo cargo, los munícipes y ex autoridades que tienen problemas con sus cuentas públicas, deberían abocar a aclarar cualquier presunto daño patrimonial generado en sus respectivas administraciones o mandatos.

“Recordemos que hay actuales presidentes que tienen daño patrimonial y ya están levantando la mano para participar en un cargo público y creo que es aberrante esa situación, que esa persona que tiene daño patrimonial como presidente municipal esté levantando la mano para ser diputado local y buscar un cargo en el cual él mismo se estaría aprobando su cuenta pública, eso lo veo mal. Entonces es necesario que el OFS dé seguimiento porque de nada sirve que se acredite el daño patrimonial y no pase nada”, consideró el presidente de la Comisión de Finanzas.

Por ello, sostuvo que para los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización deberá ser prioridad el seguimiento de los procesos legales, tanto resarcitorios como penales, instaurados en contra de las autoridades municipales en funciones y de cualquier servidor público que tenga pendientes por daño patrimonial.

Te puede interesar: Aspirantes

- Advertisement -

“La prioridad sería para su servidor y para el Congreso del estado que se le dé seguimiento a aquellas denuncias de las autoridades que no supieron comprobar en qué se gastaron el dinero de los ciudadanos porque no es un dinero ni del Congreso ni del gobernador, es un dinero de los ciudadanos; entonces hay que darle seguimiento”, puntualizó.

Sin embargo, Campech Avelar admitió que posiblemente a la LXIV Legislatura local no le dará tiempo conocer de esas órdenes de aprehensión o fincamiento de responsabilidades penales, por ello solicitará al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dar seguimiento a las denuncias por malversación de recursos.

“Tal vez no nos dará tiempo para que enfrenten la justicia, pero sí nos dará tiempo para que se presenten las denuncias, para que se le dé seguimiento, porque pasan años para que se ejerciten las acciones legales. A los ciudadanos les interesa saber el destino de sus recursos y que se sancione y para eso nos pagan a los diputados para estar al pendiente de sus necesidades”.

Tras la detención de quien fuera edil de Calpulalpan, Neptalí N., junto con dos de sus excolaboradores, por el presunto delito de peculado, el presidente de la Comisión de Finanzas reiteró que existen más de 10 denuncias por desvío de recursos públicos.

- Advertisement -

Puedes ver: INE invita a concursar para ocupar consejería del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

“Son más de 10 todavía entre ex alcaldes y presidentes, pero me reservo el derecho de qué municipios son porque no vamos a darle las cartas para que se sustraigan de la justicia o busquen algún medio para defenderse, porque ellos deben de enfrentar las consecuencias y quiero decirte que son de diferentes periodos e incluso, recientemente hablé con el Auditor para conocer el daño patrimonial no sólo de los pasados, sino de los actuales”.