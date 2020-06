Abatir pendientes, encomienda de nueva presidenta de Comisión de Educación

La celebración del XII Parlamento Infantil Tlaxcala 2020 y la entrega de las preseas José Arámburu Garreta y de Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial son las prioridades para la nueva presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, Luz Guadalupe Mata Lara, quien aseguró que los tres puntos han sido abordados en la comisión ordinaria que ahora preside.

En entrevista tras concretar su arribo a esa comisión, la legisladora de Nueva Alianza sostuvo que “ya realizamos la entrega-recepción de documentos, archivos y de todos los pendientes, luego hicimos una reunión virtual de la comisión, pero como era integrante de ésta, ya sabía de los pendientes y tenemos el parlamento, también la presea José Arámburu Garreta y la presea magisterial que, si bien pasaron fechas, se presentaron tres acuerdos los cuales presentaremos en la Junta de Coordinación”.

Por ello, adelantó que una de las primeras acciones que hará como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local será informar a las diversas instituciones involucradas en la realización de dichos eventos sobre el cambio de titular de la citada comisión.

Detalló que una vez que se reanuden las actividades presenciales en el Congreso local, buscará darle salida a los pendientes que tienen la Comisión de Educación, pero consideró que ante la contingencia sanitaria “se cambiara la modalidad” de entrega.

“Vamos entrando con todo con las nuevas presidencias y tan es así que estamos trabajando para darle celeridad al trabajo para salir de los pendientes y ponernos al corriente lo antes posible. Se podría cambiar la forma por estas circunstancias de la pandemia, pero no se puede desaparecer este año porque ya todo está previsto hablando de manera económica, pero aún no se realiza por la pandemia, pero no será suspendida solo se cambiará la modalidad, pero estamos en análisis para sacar la mejor decisión”.