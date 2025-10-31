Abanderan a delegación tlaxcalteca que participará en los Juegos Nacionales Populares Conade 2025

Con entusiasmo, disciplina y el respaldo de las autoridades, la delegación tlaxcalteca que participará en los Juegos Nacionales Populares Conade 2025 fue abanderada en un acto protocolario encabezado por el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

- Anuncio -

La ceremonia reunió a las y los 132 deportistas y entrenadores que representarán a Tlaxcala en las disciplinas de boxeo popular, artes marciales populares, futbol bandera blanca y futbol popular 6×6. La competencia se llevará a cabo del 2 al 11 de noviembre en el estado de Morelos.

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, entregó la bandera estatal a la escolta y reconoció el esfuerzo de quienes integran la delegación.

“Les deseamos lo mejor de parte de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Que en cada competencia sientan el orgullo de portar el escudo de Tlaxcala. Sin duda, vendrán nuevos proyectos”, expresó.

- Advertisement -

Como parte del protocolo, se realizó la entrega simbólica de uniformes, se entonaron los himnos nacional y estatal, y se llevó a cabo el juramento deportivo, a cargo de la futbolista Evelyn Espinosa Sánchez.

Al evento asistieron el presidente municipal de Apizaco, Javier Bonilla Rivera; la delegada de boxeo, Delia López García; y el delegado de artes marciales, Gabriel Moreno Balderas.

Entre los atletas destacados del estado que asistirán al encuentro están Paty Yamilet, de 11 años, quien ha entrenado por más de un año con la meta clara de obtener la medalla de oro en artes marciales.

- Advertisement -

También, Alejandro Castañeda Flores, originario de Apizaco, quien con 17 años competirá por primera vez a nivel nacional en la disciplina de Wushu Sanda. “Me siento preparado mental y físicamente para representar a Tlaxcala”, afirmó.

La delegación está integrada por 47 atletas de artes marciales populares (que competirán del 2 al 5 de noviembre), 18 pugilistas de boxeo (del 6 al 11 de noviembre) y 45 futbolistas (del 5 al 10 de noviembre), quienes buscarán dejar huella en esta edición de los Nacionales Populares.