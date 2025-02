A un siglo de lucha, aún existe precariedad laboral para las mujeres

El contexto económico que enfrentamos las mujeres en todo el país continúa demostrando la falta de acceso a espacios laborales en condiciones de igualdad, seguridad y justicia; en la gran brecha que permanece para el acceso pleno a nuestros derechos, muchas mujeres se enfrentan a una gran falta de oportunidades laborales que realmente permita un desarrollo integral y profesional, además de la carga de trabajo en lo privado que no trasciende los estereotipos de cuidados y crianza para las mujeres como las principales responsables; a todo ello le sumamos el abandono masculino en muchos hogares, dejando estas tareas únicamente a las mujeres, por lo que muchas se encuentran en la informalidad laboral para poder acceder a recursos económicos y atender las necesidades básicas de su familia.

Las condiciones laborales y sociales a las que se enfrentan muchas, implica una serie de dificultades debido a los tiempos que se les exige dedicar para las tareas de cuidados, del hogar o de crianza, y mucho depende de las redes con las cuales cuenten o no las mujeres para acceder a trabajos formales de tiempo completo o medio tiempo y sus hijas e hijos tengan espacios seguros. Ante esta realidad, muchas mujeres se encuentran en empleos informales que, en cierto modo, permiten establecer sus propias dinámicas y tiempos, pero se ha convertido en una forma también de adquirir diversos productos a precios accesibles ante el aumento constante de precios; otras mujeres encuentran en esta dinámica la posibilidad de pasar en su camino a la escuela por sus pequeñas/os, a la salida de su trabajo o cerca de sus hogares.

Esta semana, a través de un medio local, se dio a conocer que “de acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tlaxcala se encuentra entre los estados con mayor tasa de informalidad laboral en México, con una tasa del 72.3 por ciento en hombres y 77.7 por ciento en mujeres, la entidad supera el promedio nacional y se posiciona como una de las regiones donde la precariedad laboral afecta a una mayor proporción de trabajadores/as”; mujeres y hombres sin seguridad social ni prestaciones, lo que impacta de gran manera en las condiciones de vida en todos los sentidos, manteniendo una gran desigualdad; sin duda, esta ha sido una de las realidades que no han sido atendidas por los gobiernos, los eventos internacionales que han declarado una “gran derrama económica”, no modifica este contexto de desigualdad.

No obstante estas condiciones para las mujeres, socialmente también se demuestra el clasismo e indiferencia sobre las realidades que atraviesan muchas mujeres, quienes han encontrado en la venta de diversos productos una forma de contar con ingresos económicos en sus hogares, quienes hacen entregas en espacios públicos para garantizar su seguridad, en la mayoría de los casos, junto a paradas del transporte público y así evitar traslados largos con el peso de los productos que venden; sin embargo, en la capital del estado se ha demostrado el nivel de clasismo que existe, pues el sábado pasado se difundió por diversos medios digitales la colocación de alambre de púas en el barandal de un establecimiento sobre la calle Julián Carrillo, con la intención de obstaculizar la dinámica de las mujeres que se ven en la necesidad de esta dinámica.

Pero este tipo de acciones no sólo demuestra el clasismo y discriminación hacia este sector, sino también implica el ejercicio de la violencia, pues los daños que puede tener, principalmente para las mujeres que se encuentran para la venta y compra de estos artículos son diversos, así como para las personas que transitan; sin embargo, el mensaje es muy claro, y a pesar de que pudiera parecer que están en un derecho, no pueden generar ningún tipo de actos que genere riesgos para la ciudadanía en general, ya que es un espacio en el que se encuentra una parada de transporte público, así como un estacionamiento y todo el día hay movilidad en esa área.

Desafortunadamente, leer los comentarios de estas publicaciones demuestra también el nivel de machismo y normalización de las violencias, ya que tachan de escandalosas y exageradas a quienes denunciaron esta situación; opinan desde el desconocimiento de lo que enfrentan para haber elegido ese punto, pues no es el único y es un espacio público, no privado, ya que esta dinámica no se realiza al interior de la propiedad.

Esta situación refleja un ejemplo de las dificultades que viven muchas mujeres para contar con ingresos estables, el no tener garantía y posibilidades de acceder a empleos bien remunerados, sensibles a las condiciones de roles y estereotipos que prevalecen, en donde no les condicionen a las mujeres el no ser madres para que puedan obtener el trabajo, pues esto aumenta las condiciones de vulnerabilidad económica, lo que detona la vulneración a todos los derechos de las mujeres, como también los de sus hijas e hijos.

Con la conmemoración tan cercana del Día Internacional de las Mujeres, que nace a partir de las condiciones precarias que se denunciaron en todos los contextos, pero principalmente los laborales, así como una larga historia de conflictos sobre el papel de las mujeres, podemos ver que hoy en día continuamos ante una larga lucha por acceder a todos nuestros derechos; que las condiciones de precariedad siguen siendo una realidad para muchas, y la cual permanece sin ser atendida institucionalmente de manera profunda, pero que además ha generado una serie de violaciones graves a los derechos de las mujeres.

Cada año en esta fecha sigue siendo necesario reflexionar sobre los contextos que vivimos las mujeres, las deudas históricas y actuales que no han sido atendidas y que colocan en riesgos el bien estar y la vida de las mujeres; la actitud que debería tomar el gobierno no es llamarse “aliados”, sino generar estrategias para poder trabajar desde todos los sectores y espacios para seguir avanzando en el acceso pleno de nuestros derechos, pero también en la protección de éstos.

*Colectivo Mujer y Utopía A.C.

[email protected]