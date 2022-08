A un año, no hay implementación de la Alerta de Violencia contra Mujeres: activistas

A un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado, activistas consideraron que este mecanismo aún no se ha implementado, ya que no perciben acciones contundentes para atender las agresiones hacia este sector.

En rueda de prensa, Silvia Nava Nava, consejera social por Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), puntualizó que esta herramienta tiene que ver con la revisión de procesos, pues no bastan las instituciones, los programas ni los subsidios, sino la independencia jurídica, presupuestos etiquetados, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de género.

Acentuó que los fondos públicos asignados a la Implementación de la AVGM deben ser respetados y revisados, porque las acciones deben apegarse a los objetivos, pero que esta alerta sea no únicamente reactiva sino preventiva, para evitar más adelante “eventos penosos; no podemos seguir dejando a la bondad del tiempo lo que suceda”; además -indicó- se debe efectuar una serie de adecuaciones al marco legal.

Hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a “comprometerse” con el resguardo de los derechos humanos porque es la única manera de transitar a un estadio de convivencia pacífica, donde lo fundamental sea la calidad humana y la garantía, consagradas en la Constitución.

Por ello, la activista también sugirió a medios de comunicación fortalecer esta perspectiva y la de género, ya que en algunos las mujeres que exigen sus derechos son calificadas como belicosas.

Por su parte, Eréndira Jiménez Montiel, excandidata al gobierno y activista feminista, añadió que “poco o nada se ha visto, hay mucho por hacer. Solo hay 10 ministerios públicos en atención a violencias a las mujeres, por eso decimos que el acceso de justicia no está como un derecho para todas porque se hace caro, imposible… planteamos la necesidad de que hubiera un mayor número y certificados, para una actuación ética y profesional, que conozcan los asuntos porque muchas veces no es así”.

Añadió que la implementación no requiere forzosamente de recursos y que esto sea el pretexto para no ejecutar acciones, sino de voluntad y compromiso hacia la población femenina de Tlaxcala.

Expuso que los desafíos son amplios, pues no solo se trata de informar del número de reuniones de trabajo realizadas por las instituciones, ya que es importante conocer las acciones emprendidas para que realmente la AVGM sea puesta en funcionamiento.

“Eso es lo que no sentimos que está; el reto está completo a un año, no hay la implementación de la Alerta, lo que requerimos son acciones contundentes… se ha dicho que esta herramienta no funciona, pero lo que no funcionan son los estados que no la hacen eficiente”.