“A Tlaxcala se le respeta”: LXV Legislatura exige disculpa pública a empresario por expresiones clasistas

Los integrantes de la LXV Legislatura local alzaron la voz para exigir al empresario michoacano José Luis Salinas Gutiérrez una disculpa pública, luego de que, en un video que circula en redes sociales, afirmara que “es mejor ser director del Metro que gobernador de Tlaxcala”, desatando un repudio generalizado entre legisladores y sociedad.

No obstante, este jueves, el empresario José Luis Salinas publicó en sus redes: “En días recientes se difundió un comentario que realicé durante una reunión privada, mientras celebraba en compañía de familia y amigos. Dicha frase fue malinterpretada y sacada de contexto. En ningún momento hubo intención de ofender, menospreciar o burlarme del pueblo de Tlaxcala ni de sus autoridades. Lamento sinceramente que haya causado inconformidad o se haya tratado de presentar como una falta de respeto. Esa nunca fue mi intención”.

En el Congreso local, fue el diputado morenista Vicente Morales Pérez quien calificó de “agravio intolerable” las palabras del empresario, por lo que demandó una disculpa pública.

“Nuestra historia no está escrita con declaraciones frívolas en redes sociales, ni en brindis elitistas. Está escrita con sangre, con trabajo y con dignidad”, expresó.

Morales recordó que en Tlaxcala nació el primer pacto político del país, que aquí no se encuentran “márgenes”, sino raíces, y que la unidad nacional no puede construirse desde el desprecio. “A Tlaxcala no se le ningunea, a Tlaxcala se le respeta”, remató, al tiempo que exigió que el agravio sea reparado no sólo con una disculpa pública inmediata, sino también con acciones que reivindiquen la memoria y el peso histórico del estado.

Su correligionaria Lorena Ruiz García también condenó el comentario por ser no sólo desafortunado, sino profundamente ofensivo. “Tlaxcala no es un chiste, Tlaxcala es historia, es cultura viva, es trabajo y es orgullo”, afirmó.

Subrayó que las palabras de dicho empresario son reflejo de un clasismo enquistado, que desestima al pueblo desde una posición de privilegio y desinformación. “Desde este Congreso exijo respeto, respeto por nuestra historia ancestral, por nuestra aportación al país. No permitiremos que se nos mire por debajo del hombro”.

En tanto, la diputada Engracia Morales Delgado, del Partido Nueva Alianza, recordó que Tlaxcala es cuna de la nación y pieza clave en la formación del México independiente, por lo que calificó las expresiones del empresario como “profundamente ofensivas” y señaló que desestimar a los estados por su tamaño o economía refleja una visión reduccionista, ajena al pacto federal.

“El respeto a las entidades federativas es principio esencial de nuestra República”, enfatizó Morales Delgado, al tiempo que apuntó: “a quienes insinúan que el tamaño territorial determina la importancia, les recordamos que Tlaxcala no necesita extensión geográfica para ser grande”.

Por su parte, la diputada Anel Martínez Pérez denunció con indignación que el empresario hiciera las declaraciones en ausencia de tlaxcaltecas. “Lástima que hablar mal de alguien en su ausencia es un acto de cobardía”, fustigó.

La morenista recordó la migración de familias tlaxcaltecas en 1591 para colonizar y pacificar regiones que ni los españoles habían logrado dominar, evento crucial en la expansión del mestizaje y la cultura nacional. “Tlaxcala es raíz de la nación, y esa sangre corre incluso en quienes hoy nos desprecian sin saberlo”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que la ciudadanía sabrá responder también desde el consumo, al no apoyar establecimientos ligados al empresario. “El que se ríe se lleva, y el que se lleva, se aguanta. A Tlaxcala se le respeta”, concluyó.