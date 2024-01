A pesar de manifestación, SEPE–USET retoma labores en oficinas centrales

A pesar de que persiste la inconformidad de trabajadores, la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET) reportó que, desde la tarde del pasado lunes 8 de enero y bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las oficinas centrales de la dependencia retomaron labores y operan con normalidad en sus diferentes áreas.

Esto fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales de la dependencia, donde se destacó que la atención a docentes, personal administrativo y población en general continúa en operación para la realización de los trámites propios para el desempeño de sus funciones.

De esta manera, la SEPE–USET se encarga de “crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de la población tlaxcalteca a una educación de calidad”, bajo el compromiso de mantener los principios de igualdad, inclusión y tolerancia.

Además, la autoridad educativa aseguró respetar el derecho a las manifestaciones de los trabajadores, en apego a la legalidad y la búsqueda de soluciones que garanticen el beneficio del sector, por lo que destacó que en cada acercamiento se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos dentro de un ambiente de paz.

En tanto, agremiados a la delegación D–III–1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvieron el paro de “brazos caídos” pacífico frente a las instalaciones y, aunque en diversos momentos retomaron su formación de valla humana, en esta ocasión no impidieron el paso de trabajadores, administrativos y población en general para sus labores o trámites.

Es importante destacar que las manifestaciones de inconformidad comenzaron el 30 de octubre del año pasado, cuando un grupo de trabajadoras tomaron las oficinas de la Contraloría Interna de la dependencia en denuncia de, presuntamente, haber sido víctimas de acoso laboral de parte del titular del área, Edmundo Vázquez.

Sin embargo, al no recibir respuesta de parte de las autoridades educativas, el jueves 4 de enero llevaron a cabo la toma de las instalaciones de la SEPE–USET, junto con otros miembros del sindicato. Mismo que mantuvieron desde ese día y durante el fin de semana.

Hacia el lunes, los sindicalizados nuevamente tomaron las instalaciones, impidiendo el paso a autoridades educativas y trabajadores bajo la demanda de la destitución del contralor interno; situación que derivó en varios conatos de empujones y gritos entre manifestantes y granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Es así que este martes nuevamente los sindicalizados de la delegación D–III–1 sostuvieron un movimiento de brazos caídos frente a la dependencia educativa que ya encontraba vigilada por elementos de la Policía Estatal. Por este motivo, no impidieron el paso del personal al inmueble ni cerraron los accesos.

Después de unas horas de manifestación, los trabajadores comenzaron a cuestionar a sus representantes sobre el avance de las negociaciones bajo la representación de Cutberto Chávez de la Rosa, secretario general de la sección 31 del SNTE, pues compartieron temer que las mismas no se llevaran a cabo.

Al respecto, portavoces del secretario general solicitaron a los manifestantes mantener confianza en las mesas de trabajo que, según dijeron, se desarrollaban en presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández; sin embargo, confirmaron que hasta ahora no han recibido solución.

No obstante, otras versiones señalan que las autoridades educativas y gubernamentales no han sostenido negociaciones con los inconformes, por lo que “seguimos de brazos caídos toda la base trabajadora”. De modo que a pesar de que han existido acercamientos con las autoridades, no han comenzado mesas de trabajo para exponer sus demandas.

A pesar de esto, los sindicalizados aseguraron su voto de confianza a Cutberto Chávez. Mientras que sobre la secretaria de la delegación D–III–1, Gwendolynne Amaro Ramírez, quien el lunes denunció que, presuntamente, existía una orden de aprehensión en su contra, señalaron que presentó un amparo ante estas medidas, por lo que se encuentra a la espera de respuesta.

Asimismo, refirieron que los trabajadores administrativos que se encuentran al interior de las instalaciones de la SEPE–USET en sus labores refrendaron su compromiso con los manifestantes, pues se encuentran amedrentados por sus jefes para no faltar a sus actividades.

Finalmente, los manifestantes expusieron que mantendrán el paro en horario laboral, es decir, de las 8 a las 15 horas y que en caso de continuar sin solución a sus demandas, mantendrán esta medida por el tiempo que sea necesario.