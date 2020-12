A partir del próximo lunes, Tlaxcala regresaría a semáforo epidemiológico naranja, advierte titular de Sesa

A partir del próximo lunes, Tlaxcala regresaría a semáforo epidemiológico naranja por la tendencia de incremento de casos positivos de Covid-19 registrada en las últimas semanas y que podría provocar un panorama “sombrío” en el mes de enero próximo si la población relaja las medidas de prevención y participa en reuniones y fiestas en los siguientes días, advirtió el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

Aunque descartó que la entidad se encuentre en una crisis sanitaria por Sars-Cov-2, el funcionario alertó que el aumento de casos implica mayores posibilidades de pacientes que requieran ser hospitalizados, lo que podría saturar los servicios de los tres nosocomios regionales de San Pablo del Monte, Natívitas y Huamantla, que fueron reconvertidos para atender casos de Covid-19.

En rueda de prensa, Lima Morales previó un panorama epidemiológico sombrío que enfrentará la entidad en enero de 2021 si no se acatan las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus, sobre todo porque la vacuna comenzará a aplicarse en Tlaxcala hasta el próximo año, aunque su protección será efectiva dos semanas después de su suministro y aún no se sabe el tiempo que durará.

Además, abundó, se han presentado ya 60 casos de reinfección del nuevo coronavirus, lo que quiere decir que los anticuerpos que generan las personas que se recuperan de la enfermedad no brinda una protección prolongada.

De acuerdo con el reporte presentado por la Sesa, en las últimas 24 horas se confirmaron 66 nuevos positivos para llegar a un acumulado de 9 mil 854, de los cuales mil 363 fallecieron, tres de ellos ayer. En total, a la fecha se han aplicado 30 mil 880 pruebas diagnósticas, de las que 20 mil 241 dieron negativo y 785 están a la espera de resultados.

En el rubro de decesos, destacó que la incidencia se mantiene estable gracias al tratamiento TNR4 que se suministra a los pacientes desde los primeros síntomas de la enfermedad; de ahí que exhortó a la población a acudir a los centros de salud o solicitar el apoyo de las brigadas de la Sesa para que se les proporcionen los medicamentos.

“Tendrán más posibilidades de recuperarse entre más pronto inicien el tratamiento, con el primer síntoma que se presente, no solamente respiratorio, pues Covid presenta pérdida de gusto y de olfato, dolores articulares, cansancio severo, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, diarrea, en ocasiones llega a presentar, ya en casos más avanzados, tos y dificultad para respirar”.

Respecto de los contagios, el comportamiento registrado en las últimas dos semanas “prácticamente se asemeja a los días más complejos de los meses de mayo y junio” pasados, por lo que Lima Morales no descartó que el Consejo Estatal de Salud sesione en los próximos días para determinar el regreso al semáforo epidemiológico naranja y disponga la aplicación de medidas para bajar la incidencia.

“En Tlaxcala está subiendo el número de contagios y necesitamos la participación de toda la ciudadanía. En este momento, nos encontramos en semáforo epidemiológico amarillo, sin embargo, ese color es vigente hasta el 20 de diciembre y lo más seguro, con la tendencia que llevamos, es que pasemos a naranja”.

Explicó que este panorama ya venía proyectándose desde semanas anteriores como sucede a nivel nacional e internacional, donde las infecciones van en aumento como consecuencia de la movilidad social, de no cumplir las medidas de protección –principalmente en este mes de diciembre en el que hay muchas celebraciones por Navidad y fin de año– y por las bajas temperaturas.

“Si no se respeta el que la movilidad baje, seguramente vamos a tener un panorama bastante sombrío para el mes de enero. No es ningún tipo de intimidación, al contrario, este panorama se viene viendo en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, nosotros, estamos viviendo la temporada invernal, lo que favorece que el virus tenga mayor potencial de replicación y de contaminación”.

Lima Morales subrayó que en estos momentos la única posibilidad que tiene la población tlaxcalteca de no contagiarse de Sars-Cov-2 y prevenir sus consecuencias, es cumplir con las medidas de protección, pues si bien el país tendrá 140 mil dosis de vacunas contra el Covid-19 este mes, Tlaxcala no está contemplada en la primera fase de aplicación.

“Ya tenemos un panorama más claro de la vacunación. (pero) en el mejor de los casos, si empezáramos a vacunar hoy, la respuesta inmunológica de defensa la tendríamos en un mes o un mes y medio, significa que estaríamos protegiendo a la población a partir de febrero, lo que no resolvería nada para la temporada invernal que estamos viviendo, eso si empezáramos a vacunar hoy y mañana, lo cual no va a suceder”.

Aclaró que para controlar la pandemia en la entidad, se requeriría vacunar a entre 800 mil y 850 mil tlaxcaltecas.

Comentó que la capacidad hospitalaria para atender casos de Covid-19 es de 50 por ciento en estos momentos, “no podemos permitir que en Tlaxcala enfrente situaciones catastróficas como en otros estados”.

Explicó que las acciones que establece el semáforo de riesgo epidémico naranja para reducir los contagios con reducir la movilidad social y la actividad comercial no esencial tanto en aforo como en horarios; de ahí que no se plantearán medidas restrictivas, pues no han dado resultado para combatir la pandemia en los lugares donde se han dictado.

“Si convivimos el 24 de diciembre, estaremos empezando a presentar síntomas y enfermedad al inicio del año próximo, y lo que se veía como celebración puede terminar en tragedias. Tenemos que tomar conciencia, el cuidado sigue siendo y estando en nuestras manos”, expuso el funcionario, tras referir el mayor porcentaje de contagios se presenta en el transporte público con 35 por ciento y en sitios públicos con 29 por ciento.

“El panorama en este momento, a como vienen dándose los números de contagio, casi el 60 por ciento de los espacios donde nosotros nos movamos tienen contacto o tuvieron contacto con el virus. Es más probable que tengamos contacto con el virus a no tenerlo. Por eso lo más importante es seguir cuidándonos, distanciamiento social, uso de cubrebocas y limpieza constante”.

Informó que la Sesa dispone en estos momentos de 20 mil pruebas PCR para diagnosticar Covid-19 y un mismo número de tratamientos TNR4, aunque buscará adquirir más para tener abasto en el fin de año.