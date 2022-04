A participar con el INE y acudir a votar, llama funcionariado de casilla en Tlaxcala

A no desperdiciar la oportunidad de participar en un ejercicio histórico ciudadano como es la Revocación de Mandato, llamaron las y los presidentes de Mesas Directivas de Casilla que desde el pasado lunes recibieron del Instituto Nacional Electoral (INE) los paquetes electorales en Tlaxcala para la jornada comicial del 10 de abril.

El señor Iván, quien encabezará la casilla 458 del municipio de Tlaxcala, explicó que si bien en procesos electorales anteriores participó como secretario de casilla, el hecho de haber sido sorteado y electo ahora como presidente en el proceso revocatorio, le emociona y resulta gratificante.

“Es realmente satisfactorio ser parte de esta nueva realidad democrática”, señaló tras recibir los documentos y materiales con los que habrá de recibir el voto de sus vecinos.

De hecho, hizo la invitación a la ciudadanía que forma parte del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a que “haga uso de ese derecho que tiene como ciudadana o ciudadano para elegir, en este caso, para decidir revocar o no al titular de la Presidencia”, de tal manera que los esfuerzos organizativos que se realizan no se desperdicien.

Por su parte, al ser entrevistada por medios que acudieron a presenciar la entrega de paquetería electoral, la señora Olivia, quien será presidenta de una casilla en la comunidad de Ocotlán del municipio de Tlaxcala, y por vez primera será parte, desde adentro, de un ejercicio comicial, se dijo emocionada y comprometida con su encomienda el próximo domingo.

“En lo personal me gusta que me haya tocado ser funcionaria. Es una gran experiencia, porque sí quiero aprender. Yo invito a otras personas que, si nos toca salir seleccionados, a participar”, expresó convencida de su papel.

La mujer, de aproximadamente 32 años de edad, resaltó el trabajo del Instituto Nacional Electoral y del Capacitador Asistente Electoral (CAE) a cargo de su instrucción, pues con mucha claridad le hizo saber cada una de sus funciones al frente de la casilla que le corresponde.

“La verdad sí me ha estado apoyando en lo que no le entiendo; me decía: yo le ayudo; sí nos ha apoyado muy bien el muchacho”, expresó.

“Sí estoy emocionada, la verdad. Es mi primera experiencia; estoy aquí adentro y es nuevo para mí”, indicó a representantes de medios, tras hacer un recuento de lo recibido el pasado lunes.

Un tercer ciudadano, de nombre Cuauhtémoc, quien será presidente de casilla el próximo domingo en una casilla del municipio de Chiautempan, consideró “un privilegio” ser parte del proceso de Revocación de Mandato, que, desde su óptica, será un precedente para que los representantes populares cumplan con sus actividades.

“Se siente una emoción muy padre”, enfatizó ante la pregunta de periodistas, porque es la primera vez que se lleva este ejercicio de democracia directa “y estamos cumpliendo con nuestro deber ciudadano”.

Consideró que la organización del proceso de Revocación de Mandato por parte del INE ha sido muy buena, pues el proceso de capacitación lo llevó de la mano, indicándole cuáles serán sus funciones al frente de la casilla. Confió en que las y los ciudadanos acudirán a las urnas.

En todo momento, las y los presidentes de Mesa Directiva de Casilla que recibieron sus paquetes de las tres sedes distritales del INE se mostraron entusiasmados en participar el 10 de abril desde temprana hora al abrir las casillas; además, coincidieron en que la ciudadanía debe seguir participando con el INE en los comicios y, sobre todo, en no dejar de ejercer su derecho humano de votar y ser votado.