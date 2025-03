A no votar por “jueces corruptos”, insta la gobernadora; será instalada al menos una casilla en cada sección electoral, afirma

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instó a la ciudadanía tlaxcalteca a no votar por “jueces corruptos” en las elecciones de junio para renovar el Poder Judicial y reafirmó que en la entidad será colocada al menos una casilla en cada sección electoral.

“No sé si ustedes sepan, nuestro expresidente (Andrés Manuel López Obrador) hizo una ley para cambiar a los jueces, ¿por qué a los jueces?, porque los jueces, a veces, tienen muchas quejas de que no están siendo legales, de que no hacen bien su trabajo y hacen las cosas pues a algunas conveniencias, ya se imaginarán ustedes cuáles”, argumentó ante pobladores de La Magdalena Tlaltelulco, a donde acudió a inaugurar el adoquinamiento de una calle.

Apuntó que por esta razón, ahora “el pueblo va a elegir a sus jueces, magistrados, y esa es una gran noticia”, ya que hay muchas personas que conocen o acudieron “a un juez corrupto”.

Añadió que en este tipo de casos, “pues van a decir, no votes por ese juez porque es corrupto, ¡por ese no!, hay que votar por el que sí hizo bien su trabajo, (que) cumplió como debe de ser”.

Resaltó que por eso es importante que la ciudadanía conozca que, la del primer domingo del mes de junio próximo, va a ser una elección relevante, ya que de eso va a depender “que tengamos buenos” juzgadores, “así que les encargamos”.

Comentó que la mañana de este lunes sostuvo una reunión con la representación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, “para ver todo lo que se tiene que organizar, es una elección de estado (sic) y va a quedar una casilla, por lo menos, en cada sección para que no quede tan lejos y la gente vaya a votar porque es muy importante que el pueblo participe”.

La gobernadora comenzó a realizar este llamado, así como lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita al estado el sábado pasado, cuando aprovechó para pedir a las y los tlaxcatecas que asistan a las urnas.

A propósito de la gira efectuada por la mandataria nacional en la entidad, la goberrnadora repasó ante la población que Sheinbaum Pardo le autorizó la ampliación del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT).

Añadió que este año iniciará la construcción de la Universidad “Rosario Castellanos” en el municipio de San Luis Teolocholco, la cual será gratuita y tendrá la especialización en el área de la salud, y agregó que habrá nuevos planteles del Colegio de Estudios Centíficos y Tecnológicos (Cecyte) y el del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Reiteró que se encuentra “muy feliz, porque van a copiar el modelo de Tlaxcala para todos los estados de México”, sobre plantas de tratamiento de agua, a efecto de sanear y cuidar el medio ambiente, ante la afectación en la salud humana manifestada en enfermedades, como las renales.

Remarcó que se va a restaurar el río Atoyac-Zahuapan, pues “todos, lamentablemente, nos encargamos de hacerlo morir, hoy está lleno de basura, está lleno de contaminantes y tenemos que limpiar”, de ahí que en este momento ocho mil personas trabajan en esta labor.

Enfatizó que sin el presupuesto de mil 500 millones de pesos que destinará la Federación para la recuperación del río, el estado “no podría haberlo hecho nunca” por sí solo.

Comentó que fue inaugurada la rehabilitación de la planta de tratamiento de Chimalpa en Taxcala capital, la cual tiene un equipo “que viene de Alemania (adquirido en pasadas administraciones) y que hace que no huela” mal el lugar donde se encuentra.

Después de que desde hace algunas semanas la gobernadora asistió a eventos apoyada en un scooter, debido a que portaba un zapato ortopédico de soporte, este lunes caminó por su propio pie. A su arribo al evento en Tlaltelulco, se tambaleó por un momento y expresó: “¡Ay no, si no me vuelvo a fracturar el talón”.