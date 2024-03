A las candidatas

Este 1 de marzo han iniciado las campañas en las que se podría elegir a la primera presidenta de nuestro país. Hay dos candidatas que tienen una trayectoria y coyunturas que les permitiría asumir este papel. Sus candidaturas y las de todas las aspirantes son un logro de las generaciones de mujeres que han reivindicado los derechos al voto, a la participación política, a la igualdad sustantiva y a participar en entornos libres de violencia y de manera paritaria.

Sí, la paridad numérica es una realidad, pero la paridad sustantiva y el arribo de mujeres con agenda feminista en estos espacios aún tiene un largo camino por recorrer, pues aunque la candidata de la transformación ha dicho que “el México con ‘M’ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres’’, la aseveración contrasta con las realidades que en Tlaxcala y en todo México dejan ver el incumplimiento de nuestro derecho a vivir libres de violencia y que todos los días se muestran dolorosamente.

Entre los casos que indignan se encuentra el reciente feminicidio en Tlaxcala de una niña embarazada de 36 semanas, a quien le han arrebatado la vida por muerte cerebral secundaria a hemorragia por contusión directa, dejando en orfandad a su bebé. Este evento por desgracia no es el único, pues los casos de desapariciones, trata, violaciones y feminicidios se multiplican y nos hablan de las violencias que niñas y mujeres viven a diario, y bastan para evidenciar que ese México con ‘M’ de machismo está vigente y se sostiene desde la impunidad, desde la ineficacia de las autoridades y desde la normalización de las violencias. Y no, no vale decir que se tienen otros datos.

¿Acaso esta niña embarazada y violentada pudo prevenir los abusos y vivir segura gracias a la campaña de prevención de violencia de embarazo que el gobierno del estado ha realizado en el que se ve la fotografía de las manos de una joven con condones? Sí, todas las mujeres en puestos de poder, todas las candidatas que buscan la reelección y la que buscan una representación, deben tener agenda feminista en serio, de lo contario seguirán demostrando su complacencia y aportando para que México siga estando lejos de ser igualitario y justo.